Albert Rivera responde a la oferta de Casado: "Yo le puedo ofrecer el Ministerio de Universidades"

Albert Rivera no ha tardado en responder a Pablo Casado, que durante un acto en Melilla planteaba que el líder de Ciudadanos sería "un buen ministro de Exteriores para defender a España". El presidente de la formación naranja ha rechazado su oferta de forma contundente: "Yo a Casado le puedo ofrecer el Ministerio de Universidades".

En este sentido, Rivera, que ha visitado el programa El Hormiguero como lo hizo el día anterior Pablo Iglesias, ha puntualizado su oferta al PP de cara a lo que arrojen los resultados electorales del 28 de abril: "Yo dije que le tiendo la mano al Partido Popular para que nos apoye porque estamos compitiendo de tú a tú para ver quién queda por delante".

"Los que no queremos que siga el Gobierno de Pedro Sánchez con los separatistas sí queremos formar un gobierno. Y siendo realista y con sentido de Estado, creo que hay que hacerlo con más gente porque solos no vamos a conseguir mayoría absoluta", ha explicado Rivera a Pablo Motos.

El presidente de Ciudadanos ha hecho una declaración de intenciones en el programa de Antena 3, en el que ha hablado de su situación al frente del partido, de sus relaciones con los otros dirigentes y cómo afectan las mismas a la hora de llegar a posibles acuerdos.

"Yo no vine a la política a hacer amigos. Por tanto, estoy dispuesto a hablar con gente que me cae bien, mal o regular; que me haya dicho o hecho algo que me guste o no. No estamos en un momento para tonterías. Aquí hay que pensar en España".

Sobre su relación con Pedro Sánchez, Rivera ha afirmado que, frente a "algunas cuestiones que ha utilizado en la tribuna" el presidente del Gobierno, él es "un encajador", y ha continuado: "Yo vengo de Cataluña. He aguantado a los independentistas insultarme, amenazarme de muerte".

Por ello, ha argumentado Rivera, su problema con Sánchez "no es personal", sino "político", en referencia al pacto que, según él, "ha hecho (el presidente) con los separatistas" y que "invalida cualquier futuro para este país que no pase por eso".