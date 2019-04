Así fue el 'lío' de Alberto Garzón con el gentilicio de Palencia

Pablo Iglesias ha conocido a alguien: "Desde aquella noche en la que nos conocimos me cayó muy bien, creo que fue mutuo y me gusta". No lo ha conocido ni en un mitin de su partido, ni es ningún compañero ni compañera de filas. Al líder de Podemos le gusta Zapatero.

El respeto al menos parece mutuo. "Le tengo mucha admiración, creo que es el mejor presidente que ha tenido nuestra democracia", explica Iglesias. "Ya lo que le queda es afiliarse al PSOE y así se identificará mucho mejor con nosotros", ha contestado Susana Díaz.

Pero el romanticismo se lo carga de golpe un socialista, que se sabe mejor el segundo nombre del líder de Podemos, que la geografía política de Europa: "Sus referentes son Maduro de Venezuela, Tsipras en Inglaterra".

Podría parecer que todo el mundo sabe que Tsipras es en realidad el primer ministro de Grecia, igual que todo el mundo sabe también el gentilicio de los que viven en Palencia. "En este pueblo palenciano", dijo Garzón en un mitin.

Así que como es mejor no dar cosas por sabidas, repaso rápido a un par de lecciones básicas. La primera, es fácil votar si sabes cómo. "La única papeleta para que gobierne el PP, es la papeleta del PP", explica Sáenz de Santamaría.

Segunda lección, cada vez que vayas a Marbella, no hace falta que te avisen, siempre habrá playa. "Vengo aquí, no me traigo bañador, no me avisáis", decía Sánchez.

Tercera y última lección. Lo que de verdad diferencia a España del resto de países. "Tenemos algo que es muy importante, tenemos españoles", sentencia de Rajoy durante su visita a una granja en la que ha hablado de pie. Sentado dio su mitin el líder de Podemos y Echenique "copió al jefe".