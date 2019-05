Jorge Buxadé (Vox): "Me arrepiento de haber estado en el PP, no en Falange"

Jorge Buxadé, candidato de Vox en las elecciones europeas, no se arrepiente de su pasado como candidato de Falange. Según explica en una entrevista a El Mundo, afirma que "políticamente" de lo que se arrepiente es de "haber sido militante del PP desde 2004 hasta 2014".

"Me arrepiento porque me afilié en 2004 ante lo que yo consideraba que había sido una ignominia, que es lo que fue el comportamiento del PSOE después de los atentados del 11-M, y me fui del PP justo el 9 de noviembre de 2014 cuando Rajoy permite el primer referéndum separatista en Cataluña", declara. Sin embargo, no se arriente de lo que hizo "de joven, ilusionado y con convicciones patrióticas".

También ha querido matizar sus declaraciones sobre las "feministas feas" que dicen a las mujeres "lo que tienen que hacer". Según su versión, se refiere a que son "feas de alma" porque "intentan imponer criterios morales a las niñas y esto no es aceptable".

Por otra parte, sobre las camisetas de 'gaysper' que vistieron algunos diputados del PSOE en el Congreso, defiende que la mejor manera de acudir al Congreso para defender los intereses de los españoles es con traje y corbata.

Buxadé también ha arremetido contra las ONG que "colaboran con el tráfico de personas" y la candidata de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, le ha advertido de que su "discurso xenófobo" puede ser objeto de sanción por parte de la UE.