Mensajes de unidad y conciliación: así ha sido la primera jornada de campaña del bloque no independentista

Primera jornada de campaña catalana cargada de actos y mensajes. García Albiol busca votos para el 21 de diciembre y pactos para el 22 y tiende la mano a PSC y Ciudadanos: "Llegar a un acuerdo sin complejos ni regates".

Asegura que el PP garantiza la unidad de España y aunque habla de conciliación, en su primer acto ha sonado así: "¡El 21 a por ellos!". Una expresión que Andrea Levy justifica: "Es una expresión de ánimo que no hay que sacar de contexto".

Ciudadanos también conjuga el verbo unir y lo usa para cargar contra los independentistas y para advertir al PP y al PSC de que no se equivoquen: "El adversario es el 'procés'. Hace mucha falta volver a darnos la mano entre catalanes". Rivera, además, avisa a todos sus rivales de que se acerca un cambio: "Ni la independencia, ni más nacionalismo, ni otro tripartito es un cambio".

No hay dos sin tres y el PSC también pronuncia la palabra "unidad" y Miquel Iceta dice que su partido abrirá el camino hacia la reconciliación y apuesta porque los independentistas no serán mayoría: "No hay nada más equivocado que poner rumbo de colisión".

El candidato de los comunes, Xavier Domènech, dice que va a centrar su campaña en la "gente" y no en viajes a ninguna parte: "Que nos llevan a hojas de ruta que más bien parecen laberintos con las puertas cerradas y no promesas de futuro". Además, Domènech dice que ellos van a ser la clave el 21D para desbloquear el Parlament catalán.