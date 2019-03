ALBIOL HA PRESUMIDO DE LOS PACTOS DEL PP

El candidato del Junts per Catalunya al Parlament de Cataluña, Josep Rull, asegura en 17D El Debat que "cada euro invertido en una delegación de Cataluña en el exterior se convierte en 141 euros de inversión extranjera" y acusa a Albiol de ser "débil", es decir, "los que no quieren sentarse jamás a negociar nada". Albiol asegura que el PP "acordó con ocho partidos los presupuestos": "¿Eso es pacto o no es pacto?".