El debate de la campaña electoral de Castilla y León ha contado con un formato inédito al tener a uno de los participantes (el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea) comentando desde el confinamiento por coronavirus. Pero las posturas de los candidatos, lejos de aportar algo novedoso, han sido predecibles: todos contra Mañueco, y Mañueco contra Sánchez.

Mientras Igea y Alfonso Pérez Mañueco (PP), cada uno por su lado, han tratado de colgarse los galones por la gestión de la pandemia en la región, el candidato socialista, Luis Tudanca, ha insistido en la idea de que el PSOE es una oportunidad de "cambio" y de poner fin a los 35 años de gobierno del Partido Popular.

Usted es el más 'sanchista'"

Igea acusa a Mañueco de inacción frente a la pandemia

Desde el inicio, Igea ha dejado caer los reproches al 'popular' por la inesperada convocatoria electoral y por desarmar el Gobierno de coalición que ambas formaciones mantenían. Y en esa contienda por atribuirse los méritos, el de Ciudadanos ha sido especialmente insistente al hablar de la pandemia. "Yo estaba en la Consejería de Sanidad peleando porque llegase el material sanitario, mientras, usted estaba escondido haciendo lo mismo que Sánchez", ha dicho, sobre lo que considera una falta de acción del presidente regional. "Usted es el más 'sanchista' de los 'sanchistas' en esta comunidad".

Igea también ha defendido que las "rebajas fiscales" que "promete" Mañueco solo llegan cuando Ciudadanos entra en el Ejecutivo, y ha asegurado ha asegurado que fue gracias a ellos que se eliminó el impuesto de Sucesiones.

Ninguna CCAA lo ha hecho mejor"

Mañueco, contra la política del Gobierno de Sánchez

Ignorando a Igea en el bloque económico, Alfonso Fernández Mañueco ha centrado sus mensajes en críticas a Pedro Sánchez. Algo que criticado Tudanca, al considerar que el 'popular' está "empeñado en no hablar de Castilla y León": "Si quiere hacer oposición al gobierno de España, váyase a la oposición".

Prometiendo una fiscalidad "a la baja", Mañueco ha defendido que la política de Tudanca -que ha apostado por "pedirles más a quienes más tienen, para darles más a quien más lo necesitan"-, será la misma que la del Gobierno de Sánchez. "¿Eso quieren para Castilla y León? No. Necesitamos un gobierno fuerte", ha defendido.

Solo por acabar con la corrupción, vale la pena"

Tudanca se vende como el "cambio" y como la candidatura "decente"

Por su parte, el socialista ha centrado los esfuerzos en reclamar un cambio: "Después de 35 años, esta tierra merece mucho más". "Estas elecciones las ha convocado Mañueco para escapar de un calendario judicial, de sus casos de corrupción. Así de duro y así de cierto", ha manifestado Tudanca, asegurando que "solo por acabar con la corrupción, valdría la pena el cambio". Y deslizando la posibilidad de un Gobierno de coalición de PP y Vox, se ha presentado como la candidatura "decente".

También Igea ha preguntado a Mañueco si hará consejero de Educación al candidato de Vox, Juan García Gallardo, y el 'popular' se ha mostrado "convencido" de que tendrá la "mayoría suficiente".

"Hay que elegir entre la honestidad o la mentira"

El candidato de Ciudadanos para gobernar en Castilla y León cree que este 13 de febrero va de elegir "entre la honestidad y la mentira". Durante el debate, en varias ocasiones ha hecho referencia a una presunta reunión que el consejero de Sanidad que sucedió a Verónica Casado (Cs) habría celebrado una reunión con el licitador de un concurso de 800 millones.

"Si hay algo corrupto es la mentira. Le he preguntado por un representante de su partido que se ha reunido con un licitante de 800 millones y no está en su agenda", ha mantenido Igea, considerando que esta práctica no es "ética".

Mañueco también ha tenido que hacer frente a las acusaciones de corrupción que ha hecho Tudanca, quien se ha referido a casos como el de Perla Negra, las tramas eólicas o a las primarias del PP de Salamanca. "El PP se siente impune a pesar de todas los procesos judiciales en los que está presente", ha defendido.