El testimonio del policía nacional agredido en Barcelona: "Me pegaron entre cuatro o cinco. Veía que me mataban"

Justo al terminar la manifestación de Jusapol por la igualdad salarial y en homenaje al trabajo de los policías el pasado 1 de octubre, un grupo de independentistas increpó y acosó a los agentes, familiares y simpatizantes que caminaban hacia los autobuses para volver a sus casas. Les lanzan objetos y les amenazan con mucha violencia: "Te voy a arrancar la cabeza".

"Vamos hacia los autobuses y ahí es cuando esos grupos nos agreden e insultan. Nos dijeron incluso que les daban ganas de cortarnos el cuello, hijo de puta te mataría" explica Chema García, secretario general de Jusapol.

La tensión aumenta y la secuencia así lo muestra: uno de los independentistas se tapa la cara, va a por alguien, un policía le tira de la camiseta e intenta pararle, le golpea. Los independentistas se ensañan con él entonces, cuando menos se lo espera, recibe primero una patada y, a los pocos segundos, varios puñetazos en toda la cara.

El policía nacional agredido ha dado su versión de los hechos: "Nos fueron separando y en un momento dado yo recibo un empujón y me empiezan a pegar entre cuatro o cinco y gracias a un compañero que me llamo porque yo veía que me mataban allí".

Desde el sindicato de policías aseguran que además de este policía nacional que acabó con la nariz rota, hay muchos más agentes heridos y que su equipo jurídico ya está planeando acciones legales.