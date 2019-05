El salto de Miquel Iceta al Senado, en el aire

A 48 horas para el inicio de la campaña electoral de las autonómicas y municipales, el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, sorprendió con su apuesta por el catalán Miquel Iceta como presidente del Senado, para potenciar la representación territorial de la cámara.

Iceta tiene pensado compatibilizar por ahora la presidencia de esa cámara con su escaño en el Parlament y con sus cargos de primer secretario de los socialistas catalanes y presidente del grupo parlamentario socialista, dada la "incertidumbre" política en Cataluña.

La votación es el miércoles 15 y ERC, JxCat y CUP podrían votar en contra de su designación como senador.

El líder de los socialistas catalanes debe acceder a la Cámara Alta como senador por designación autonómica, pero no será hasta el miércoles 15 de mayo cuando el Parlament de Cataluña lo vote, después de que JxCat, ERC y la CUP hayan forzado que no se siga el procedimiento de urgencia que culminaría este jueves.

Iceta tendrá que aprovechar este margen de una semana para asegurarse los apoyos necesarios para su nombramiento como senador autonómico, que por ahora no están garantizados. Necesita más síes que noes en el Parlamento catalán y de momento sólo cuenta con el apoyo explícito del PSC y de Catalunya en Comú.

Ciudadanos no ha dejado clara su postura, aunque podría no bloquear su elección en el Parlament, pero si votar en contra en el Senado, y ERC ha anunciado que se inclina por no votar a favor, mientras que JxCat, Cs y CUP han indicado que aún no lo saben. Por tanto queda en el aire su salto a la Cámara Alta.

Sánchez pide a los independentistas que dejen a un lado "el veto y la polarización".

Ante esta situación, el presidente del Gobierno en funciones ha pedido a los independentistas que reflexiones: "A las fuerzas parlamentarias del Parlamento de Cataluña les pediría que nos dejen ejercer nuestro derecho que tienen de autonomía los grupos parlamentarios de elegir a senadores"

Sánchez apela a dejar a un lado "la polarización, veto y bloqueo y pensemos en revitalizar el Senado como cámara territorial y el estado autonómico". A su juicio, uno de los mejores representantes de esta nueva etapa en el Senado es Iceta. "Vetar a alguien que ha defendido el diálogo y tender puentes, hablar con todos dentro de los márgenes de la Constitución... es un mal comienzo y espero que nos respeten", ha dicho desde Rumanía a donde asiste a una cumbre europea.

El primero en opinar sobre esta decisión de Sánchez ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha expresado su inquietud: "Si el presidente del Senado, que tiene que aplicar el artículo 155, es el que ha dicho que habrá una consulta sobre independencia en Cataluña en diez años, me deja muy preocupado", ha dicho.

El PSOE tiene mayoría absoluta en el Senado

La mayoría absoluta de los socialistas en el Senado tras los comicios del 28 de abril garantiza la elección de Iceta en la sesión constitutiva de la Cámara Alta el 21 de mayo, mientras que en el Congreso continúan los contactos para acordar la composición de una Mesa "progresista", en la que los de Sánchez no prevén dar cabida a ERC ni el PNV.

El PSOE cuenta con nombrar a tres de sus nueve representantes, entre ellos el que ocupará la Presidencia, mientras que Unidas Podemos, PP y Cs tendrían dos miembros cada uno.