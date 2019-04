El PSOE andaluz, el más crítico con Sánchez: "No es momento de Congreso sino de asumir responsabilidades"

La fecha del Congreso Federal propuesta por Sánchez necesita de la aprobación del Comité Federal del próximo sábado. Un movimiento que desde Andalucía lamentan. "Esto no puede ser una cortina de humo para no hablar de lo que ha sido, no pongamos paños calientes, un desastre electoral", ha señalado Cornejo.

Con 250 miembros, la propuesta necesita de mayoría simple para que salga adelante y ya el número dos de Susana Díaz advierte que no es lo que toca ahora: "No es momento de celebrar congreso sino de asumir responsabilidades políticas, cada uno que lo interprete como quiera".

Los más afines al secretario general aseguran que Sánchez han mantenido el tipo. "Yo creo que es bastante discutible que si Pedro Sánchez hubiese cedido a los que le decían 'tienes que dejar gobernar al PP', los resultados de hoy serían espantosos y le dirían que es por culpa suya", señala Miquel Iceta.

Desde Galicia, el Alcalde de Vigo, crítico con la estrategia de la dirección quiere explicaciones: "Decían desde la dirección del partido que iba a haber un resultado completamente distinto al que hubo".

Una reflexión que comparte con otros presidentes como el Aragonés Lambán: "Tenemos que ir al rincón de pensar". Otros pesos del partido aseguran que esta situación no puede continuar por mucho más tiempo, pero también los hay que prefieren esperar hasta el sábado para hablar en un comité federal que puede decidir el futuro del partido.