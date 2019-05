El PSC ofrece apoyar a Colau en Barcelona si se desmarca del independentismo

El Partido Socialista de Catalunya ha tendido la mano a Ada Colau para revalidar su alcaldía, a condición de que se desmarque del independentismo. El candidato socialista al Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, le ofrece los ocho concejales obtenidos el pasado domingo para sumarlos a los 10 de Barcelona en Comú.

"Tiene que decidir si pro-Barcelona o pro-independencia", ha manifestado Collboni en 'Al Rojo Vivo, "si el Ayuntamiento tiene que estar en manos de los independentistas o se busca alternativa".

Aún sumando sus ediles, para alcanzar la mayoría necesitarían de la abstención de al menos tres ediles de la formación de Manuel Valls, en la que se encuentra el exministro Celestino Corbacho, y que ya ha amenazado con romper con Ciudadanos si pacta con Vox.

La investidura se le complicaría así a Ernest Maragall, a quien, pese a que fue el candidato más votado el pasado domingo, la aritmética política por ahora no le llega para alcanzar la alcaldía, ya que la opción de una mayoría independentista con Junts per Catalunya no sería suficiente y ven difícil que Colau se sume.

Mañana se iniciarán los contactos, en los que la actual alcaldesa se reunirá primero con Maragall y posteriormente con Collboni.