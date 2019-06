El motivador mensaje de vida de Juan Ramón, alcalde con ELA: "Cualquiera puede seguir cumpliendo sueños pese a las dificultades"

Juan Ramón Amores se ha convertido en alcalde de La Roda (Albacete) y es la primera persona con ELA que gobierna en un municipio.

Según ha contado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, "el mismo día que le dijeron que tenía una enfermedad mortal, tan dura como el la ELA, decidió hacer algo para quienes vienen detrás de él con el mismo problema".

El propio Juan Ramón ha dicho a laSexta que "cualquier persona ante cualquier dificultad puede seguir cumpliendo retos y sueños" y que él quiere "animar a los demás con el ejemplo".

Mandando un claro mensaje a La Roda y a toda la provincia de Albacete, el alcalde del municipio ha pedido a la gente que vaya "con una sonrisa por delante" y que sueñe: "Aunque parezca que hay metas imposibles, se pueden conseguir".

A la hora de convertirse alcalde, Juan Ramón se ha acordado de su familia: "Me he acordado de mis padres, que me han enseñado, de mis hermanos, de mis niños y de mi mujer".

Además, el socialista ha agradecido "el apoyo sincero del Gobierno de Castilla-La Mancha".

Amores, que se ha convertido en todo un referente en el combate frente a la ELA, defiende "empatía, conocimiento, colaboración e investigación".