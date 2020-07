Los miembros socialistas del Gobierno de coalición, incluído Pedro Sánchez, se han distanciado de las palabras de Pablo Iglesias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en las que defendió que en las democracias avanzadas hay que "naturalizar" que "cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en política" está sometido "tanto a la crítica como la insulto en las redes sociales".

El vicepresidente se pronunció así al ser preguntado por el señalamiento a periodistas que hizo su formación por tratamiento del caso Dina, que investiga el robo del móvil a la exasesora de Iglesias.

El Gobierno defiende la libertad de prensa"

El presidente del Gobierno ha querido marcar distancias con el vicepresidente Iglesias asegurando que su Gobierno "defiende la libertad de prensa" por lo que, apunta, es preferible no valorar las críticas que un político pueda recibir por parte de los medios.

Así, ha explicado que a lo largo de su carrea político ha recibido "buenas valoraciones" pero también críticas "muy negativas", algo sobre lo que, dice, nunca ha hecho comentarios: "Si no lo hago sobre mí no lo hago sobre los demás".

La critica es muy sana pero el insulto no es aceptable"

Sobre esas declaraciones de Iglesias también se ha pronunciado la ministra de Denfensa, Margarita Robles, que apunta que no comparte que el vicepresidente "justifique los insultos": "En una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables ni en las redes ni en ninguna parte, la critica es muy sana pero el insulto no es aceptable".

Además, Robles ha recordado que "los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia": "Por tanto no comparto las críticas y las descalificaciones que se pueden hacer a los medios de comunicación".

El Gobierno respeta el trabajo de los medios"

En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha asegurado que el Gobierno "respeta el trabajo que hacen los medios de comunicación": "Forma parte de un derecho fundamental de la estructura de las libertades de nuestro país, que es la liberta de expresión, que va unida a la libertad de información".

"El Gobierno respeta a los medios de comunicación tanto cuando nos son proclives como cuando no lo son, el Gobierno tiene que ocupar su lugar, y su lugar es el de respeto al trabajo que hacen los medios y su pluralidad", ha zanjado.

Es importante que la expresión sea con respeto"

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, también se ha distanciado de las palabras de Pablo Iglesias y ha reivindicado que en democracia "tenemos que garantizar que todo el mundo tiene la libertad de expresarse", aunque ha recordado que es "tremendamente importante que la expresión sea con respeto".

"Yo voy a seguir insistiendo en lo que desearía que es que la libertad de expresión se haga con respeto hacia las personas", ha apuntado.

Fuentes del PSOE han asegurado a laSexta que no les gustó la comparecencia de Iglesias, cuyas palabras han provocado incomodidad en las filas del partido, que no comparte esos señalamientos a periodistas. A pesar de ello aceptan que Unidas Podemos tiene que marcar un perfil propio en este y otros asuntos como el escándalo del rey emérito.

Aseguran que aceptan la posición del vicepresiente con resignación y lamentan que su actitud haya eclipsado otros temas como las medidas aprobadas este martes en el Consejo.

Casado acusa a Iglesias de usar la sala del Consejo para "atacar a la prensa"

El líder de la oposición, Pablo Casado, también se ha pronunciado sobre las polémicas palabaras de Pablo Iglesias y ha criticado que "tres miembros del Gobierno callaran ante una rueda de prensa en la que Iglesias justificaba el ataque a la prensa y el ataque a la justicia".

"Eso es algo que nunca se ha visto en 40 años de democracia española. Usar la sala del Consejo de Ministros para insutlar a la oposición ya lo llevo sufriendo dos años, pero usar el Consejo de Ministros para atacar a la prensa y a la justicia es algo que nuestra democracia no puede soportar", ha criticado.