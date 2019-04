El Gobierno insiste: no existe la posibilidad de que Cataluña se pueda independizar

Cuando algo no es posible, no se da: así es como ve el Gobierno la posibilidad de que Cataluña se independice. "La independencia de Cataluña no va a ocurrir, no es posible, no tiene esa competencia", afirma Rafael Catalá, ministro de Justicia. Mensaje en el que coincide el líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol.

Y aunque el Govern de Puigdemont lo pretenda, el PP pide unidad de los grupos para cuando llegue el momento aplicar las medidas.

En eso está el PSOE, al menos es lo que dice Barreda. Según ha podido saber laSexta, el diputado socialista pone voz a quienes están por apoyar y no anunciar reprobaciones.

Por su parte, Ciudadanos pide ligereza y otros, como el PNV, buscan en Europa. Urkullu ha reclamado que se ponga en la agenda de la Comisión el problema catalán.