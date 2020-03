El actor Tristán Ulloa ha anunciado entre lágrimas que ha recibido "la mejor noticia": recibe el alta hospitalaria tras superar el coronavirus. "Estoy muy feliz. Quería daros las gracias a todos por estar ahí y acompañarme. Me he sentido muy arropado. Ha habido momentos jodidos, pero he ido remontando, las defensas han subido y parece que he doblado la p*** curva que me tenía harto", ha expresado el actor.

"Estoy sin fiebre, ya tengo voz y estoy con energía y con muchas ganas de veros a todos, de compartir con vosotros, abrazaros a todos los que me habías mandado mensajes", ha dicho Ulloa, quien además ha hecho un contundente alegato en defensa de los sanitarios.

"Dejo aquí a una gente espectacular. Son gente que lo merece todo, que merece que les escuchemos, merece que les dejemos hablar para que nos demos cuenta de lo que están haciendo y las condiciones en las que lo están haciendo", ha reclamado el actor, insistiendo en al importancia de "escuchar más" a las personas que trabajan en sanidad.

En la misma línea, Tritán Ulloa se ha referido a los sanitarios como "gente muy joven y muy valiente que está en primer línea de fuego con lo mínimo" y ha denunciado que "las condiciones en las que trabajan no son normales; es muy tercermundista todo". "No podemos dejarles trabajar así. Son unos héroes, a su pesar porque ellos no quieren ser héroes, pero lo son y tenemos que escucharles", ha recalcado Ulloa.

Así, el actor ha continuado relatando cómo ha sido su paso por el hospital: "He pasado de una silla en un pasillo, a una butaca junto a gente muy mayor compartiendo tiritonas y miedos, luego a una camilla, después a un cubículo y, por fin, cuando se ha liberado una cama en planta, he tenido la suerte de venir con toda la contradicción y todo lo que supone dejar todo lo que acabas de ver", ha dicho el actor, visiblemente emocionado.

Tristán Ulloa ha explicado que, tras recibir el alta, estará "15 días más en cuarentena en casa por lo menos", pero que ya lo va a vivir de otra manera y ha terminado lanzando un mensaje positivo: "Todo va a estar bien", ha asegurado el actor.