"La refundación del centroderecha es indispensable para la propia supervivencia del PP", ha señalado el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que ha evitado posicionarse sobre los candidatos a las primarias del PP.

"Dije que iba a estar al margen del Congreso y así me he mantenido. No voy a posicionarme como ha hecho Rodríguez Zapatero", ha afirmado Aznar, recordando así cómo el expresidente socialista sí se ha posicionado a favor de Soraya Sáenz de Santamaría.