El diputado del PP Diego Movellán ha desatado el enfado de la ministra Yolanda Díaz en el Congreso tras pronunciar un comentario machista haciendo referencia al que será su nuevo cargo como vicepresidenta tercera del Gobierno.

"Hablan mucho sobre igualdad en su partido, y su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en escalafón si se agarran bien a una coleta, que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel", han sido las palabras que ha pronunciado el popular.

La ministra de Trabajo, visiblemente molesta, le ha reprendido: "Querría comenzar pidiéndole al portavoz del PP que rectifique sus palabras, creo que son impropias de esta cámara y muestran un ejercicio claro de machismo. Señor Movellán le pido que rectifique sus palabras".

El diputado del PP finalmente ha accedido a retirar sus palabras aunque, sin pronunciar de nuevo la frase, se ha reafirmado en lo dicho: "Como me acusa directamente de machista, que no lo he sido ni lo seré nunca, en este caso no tengo ningún inconveniente en retirarlo porque todos los españoles saben como funciona su partido".

"Se lo agradezco encarecidamente porque creo sinceramente que los ciudadanos y ciudadanas de este país merecen una oposición mejor, merecen un PP mejor, y estoy segura que usted es capaz de hacerlo, las mujeres no nos merecemos este trato", ha zanjado Yolanda Díaz.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, también se ha pronunciado y ha salido en defensa de la ministra. "Nuestros tiempos en este Gobierno son los de la igualdad entre hombres y mujeres, mis paisanos de Atapuerca estaban más evolucionados. Siguen estando en un pasado muy lejano en el que las mujeres parece que siempre tenemos que pedir perdón por ocupar los espacios que también merecemos", ha señalado.

Minutos después, Movellán ha vuelto ha hacer referencia al rifirrafe: "Lamento señora ministra que se haya sentido usted atacada, parece que aquí solo sirve la ironía y la poesía comunista, pero cuando alguien de forma irónica se refiere al sistema de elección de sucesores y de candidatos de Podemos parece que crea alarmismo".

"Me sorprende que ustedes que critican tanto que las instituciones y el poder se herede pues celebren estos nombramientos de esta manera", ha dicho.

Díaz ha vuelto a responder al diputado popular haciendo referencia a una cita de Toni Morrison: "El lenguaje machista y opresivo no representa la violencia. Es violencia. Y por lo tanto es intolerable en nuestras vidas. A mi me gustaría que usted lo tuviera presente, sería bueno que reflexionase sobre ello y sería bueno que el principal partido de la oposición trate a las mujeres como se merece este país".