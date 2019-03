Los ecologistas advierten de que el fuel que llega a Canarias tiene sustancias cancerígenas

Unos guantes y un par de botas, sin más protección vecinos de Veneguera llevan días recogiendo restos de fuel. Uno de ellos explica que desde el primer momento supieron que el fuel en la piel era malo, sin embargo, añade que al no tener medios, no les importó.



Sin embargo, no pueden seguir así porque están poniendo en riesgo su salud. Noelia Sánchez, de 'Ecologistas en Acción Ben Magec', explica que "este fuel tiene sustancias cancerígenas que se deben manipular de manera prudente y con los medios adecuados".



Para evitar problemas, se ha organizado un curso de formación de voluntarios y ya se han apuntado más de 400. Jonathan Dávila, voluntario dice que hace un día que "un organismo oficial llevó información sobre el curso".



Ezequiel Navío, coordinador del grupo de voluntariado, detalla que se darán "conocimientos de dónde tienen que ir y cómo retirar el fuel".



Todavía hay vertido en algunas playas y para retirar el fuel de las piedras se van a usar unas máquinas especiales. Juan Manuel Santana, director general de 'Seguridad y Emergencias de Canarias' declara que van a llevar "máquinas de hidrolimpieza que también recogerán lo que se limpie".



Hasta el momento se han recogido 120.000 kilos de agua y fuel que se han llevado a una gestora medioambiental de residuos en la que permanecerán hasta ser derivados a una compañía autorizada en la península. Mientras, el barco sigue sacando fuel sin permitir bajar ni un segundo la guardia.