El Gobierno sigue defendiendo sin reservas la nueva ley de vivienda estatal, y con constantes recados a la oposición. Si en la mañana de este domingo Pedro Sánchez ha tachado de "fracaso" que formaciones como el PP hayan avisado de que no aplicará la norma en las comunidades en las que gobierna, horas después ha sido el turno de Yolanda Díaz. En una entrevista concedida a 'El Correo', Díaz ha asegurado que la ley "va a cambiar el paradigma de la vivienda en nuestro país".

Una norma "sensata", según ha insistido, que "camina en la construcción de vivienda pública, social y pauta mecanismos de corrección". Y como el presidente del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha criticado duramente la posición de los populares respecto a este proyecto. Díaz ha afirmado estar "preocupada" por la posición del PP, y ha lamentado que, "escuchando a Casado, parece que está fuera de la realidad".

De forma más concreta, Díaz ha asegurado que las declaraciones del presidente de los populares "no hacen más que demostrar el gran desconocimiento que tiene de la realidad, y ha sido tajante en su argumento: "¿Va a decir que no a un parque de viviendas público? ¿Va a gobernar contra una mayoría social? Si lo hace, ostentará el liderazgo de la oposición en el mejor de los casos, pero no gobernará nunca".

Por otra parte, Díaz ha defendido, en la misma entrevista, que España necesita un proyecto colectivo de país con una política que no esté centrada en nombres. "Se anteponen muchas veces las realidades personales a los proyectos. Yo me quedo con los proyectos colectivos y creo que nuestro país necesita una conversación sincera". Y ha afirmado que está dispuesta a luchar por ello: "Voy a escuchar, a desplazarme a algunas ciudades de este país".

No obstante, lo cierto es que desde Unidas Podemos sí señalan un nombre, el suyo. Porque ella es, según han señalado, la mejor posicionada para liderar un proyecto de izquierdas. "La vicepresidenta puede ser ahora la mejor situada para liderar un frente amplio para que nuestro proyecto político sea la fuerza mayoritaria en el Gobierno de España", ha argumentado Irene Montero, ministra de Igualdad. También lo cree Ione Belarra.

La secretaria general de Podemos cree que su partido debe "trabajar por un espacio político que, bajo el liderazgo de Yolanda Díaz, nos permita hablar con más fuerzas políticas y con la sociedad civil". Por su parte, también se expresó en una línea similar Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno: "Estoy convencido de que van a saber acompañar a Yolanda para construir el frente amplio para seguir mejorando la vida de la gente de este país".

En este sentido, abren por primera vez la puerta a compartir lista en las próximas elecciones con Más País si ella intercede. En el diario 'Público' preguntaron a Montero si se ve compartiendo lista de nuevo con Íñigo Errejón. Ella respondió sin miramientos: "Por supuesto. Además, si hay alguien que puede conseguir eso es Yolanda Díaz". Lo mismo le preguntaron a Errejón este sábado en laSexta Noche.

Él, por su parte, no descarta nada. "Si me llama (Yolanda Díaz), hablaremos como siempre. A lo que estamos ahora mismo es a que el Gobierno no defraude. Hay un tiempo de campaña electoral y un tiempo de Gobierno, y ahora es tiempo de gobernar". En este sentido, y a modo de conclusión, el líder de Más País zanjó esta cuestión insistiendo en que todavía no es momento de pensar en papeletas de cara a las próximas elecciones.