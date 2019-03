Duran lamenta que Rajoy "hoy por hoy" cierre las puertas al diálogo

El portavoz de CIU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, ha trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que su formación está dispuesta a negociarlo "todo" y ha planteado una reforma constitucional como una de las soluciones al encaje de Cataluña.

En su intervención en el pleno que debate la propuesta de transferencia a la Generalitat de las competencias de referendos, Duran ha afirmado que el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre la declaración de soberanía del Parlament, "pone en mano de los políticos" la "obligación de hacer las necesarias modificaciones para dar salida a este problema, que no se lo han inventado los políticos". "Todos conocemos resultado de la votación, va a rechazarse, ¿pero a partir de mañana, estamos dispuestos o no a negociar, presidente?", ha preguntado a Rajoy el portavoz de CiU, que se ha manifestado dispuesto a negociarlo "todo, y todo significa todo -ha dicho-".

En su discurso, Duran ha insistido que lo que se plantea en el Congreso "no es una cuestión jurídica, sino de política en mayúsculas": "No es que no puedan -permitir la consulta-, es que no quieren, lo cual es respetable, pero es distinto", ha apostillado. Al evaluar la intervención previa de Rajoy, Duran ha afeado al presidente del Gobierno que "hoy por hoy" haya cerrado "la puerta al diálogo" que, a su juicio, abrió el Tribunal Constitucional con su sentencia en la que anuló la declaración de soberanía del Parlament. "No cierre las puertas que el Tribunal Constitucional ha dejado abiertas al diálogo para un referendo consultivo", ha asegurado el líder democristiano.

Duran ha recordado a Rajoy que "no basta" con expresar a Cataluña, si la otra parte no entiende ese amor. "Hay que pactar para seguir pactando y no se puede refugiar en la Constitución para no hacerlo, eso es una grave irresponsabilidad histórica", ha advertido. El portavoz de CiU ha insistido en que es necesario "pactar y votar" y sin embargo el Gobierno central "no quiere ni lo uno, ni lo otro". Asimismo, Duran se ha dirigido directamente a Rajoy para advertirle de que no está dispuesto a "recibir lecciones de nadie" sobre el respeto a la Constitución Española que, ha recordado, su grupo apoyó.

También ha reprochado al PP que, cuando recurrió el Estatut al TC, no incluyera el artículo que permite a la Generalitat hacer consultas populares y niegue la petición del Parlamento catalán. El portavoz de CiU ha reclamado al presidente del Gobierno que ponga "fecha y hora" para comenzar el diálogo para solucionar el problema de Cataluña que, en su opinión, podría pasar por una reforma "muy mesurada" de la Constitución, aunque sin obviar que los eventuales cambios se sometan a consulta de los catalanes. Duran ha afirmado hoy que no cree en "grandes reformas de la Constitución", pero ha abierto la puerta a tocarla "de forma muy mesurada" como una de las soluciones al encaje de Cataluña en España.