Duran i Lleida: "Si hay declaración de independencia, habrá artículo 155 como mínimo"

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, ha apuntado que él no quiere que el Ejecutivo aplique ese artículo que permite al Estado adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones. Pero, según ha dicho, "para no aplicar el artículo es necesario que no se aplique la declaración unilateral de independencia".

'Lógicamente el Estado de derecho y la Unión Europea van a defenderse'

"Si hay declaración unilateral, como consecuencia habrá artículo 155 de la Constitución, como mínimo", ha dicho, augurando después un "periodo de difícil pronóstico". Para el exdirigente, es "difícil" que Puigdemont "dé marcha atrás", aunque sostiene que "lo lógico sería pararse" y no llevar a cabo esa proclamación de independencia.

"Es lógico" que el Estado se defienda

Según ha argumentado, esa iniciativa secesionista "atenta contra la Constitución española" y también contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la legislación europea": "Lógicamente el Estado de derecho y la Unión Europea van a defenderse", ha recalcado, insistiendo en que el artículo 155 es un "artículo constitucional y ante una determinada situación cabe aplicarlo".

El exlíder de UDC ha declarado "tener la sensación" de que Puigdemont va a declarar la independencia "buscando alguna fórmula para que su cumplimiento sea a plazos" y ha lamentado que "ese inicio de independencia en Cataluña supondría el principio de la degradación de Europa".

Asimismo, ha rechazado la mediación como posible solución al conflicto, argumentado que "no se trata de dos Estados en conflicto y no hay nadie dispuesto a situar al mismo nivel una región a un Estado". Eso sí, ha defendido el diálogo "en el marco de la ley".