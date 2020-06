La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este martes que 13 de las piscinas municipales al aire libre abrirán sus puertas el 1 de julio. Lo harán con un 30% de su aforo, entrada a mitad de precio, que habrá que reservar previamente, y dos turnos de acceso, uno de mañana -de 11 a 15.30 horas-, y otro de tarde, de 16:30 horas a 21 horas.

También abrirán otras 13 piscinas cubiertas "para ampliar opciones" y ha señalado que el gobierno municipal está valorando cómo dar prioridad en la entrada a algunos colectivos como los niños. El mismo 1 de julio abrirán también las piscinas públicas que dependen de la Comunidad de Madrid.

Las entradas se podrán adquirir de manera telemática, con una app que estará lista antes de julio, a través de la página web o teléfono, para comprarlas con el objetivo de "acabar con las colas y controlar mejor aforos": "Si uno va a la piscina sin entrada, es probable que allí no la encuentre; es algo disuasorio, ya defendíamos que se tenía que hacer en los servicios públicos municipales", ha señalado Villacís.

"Si uno va a la piscina sin entrada, es probable que allí no la encuentre; es algo disuasorio"

Las piscinas están instalando ya códigos QR, y cada persona podrá reservar una vez al día para un turno: "Si uno va a la piscina sin entrada, es probable que allí no la encuentre; es algo disuasorio, ya defendíamos que se tenía que hacer en los servicios públicos municipales", ha expresado a continuación la vicealcaldesa madrileña.

El área de Hacienda y Personal ha contratado a 670 trabajadores que se pondrán al mando de estas piscinas "con todas las garantías", ya que tendrán que pasar pruebas PCR, que empezaron a realizarse la semana pasada.

Entre las nuevas medidas para garantizar la seguridad, las duchas no podrán utilizarse, la distancia social será de 2 metros en lugar de 1,5 metros; las cafeterías no estarán operativas y no se podrá comer en las instalaciones. Además, los vestuarios y vasos de agua tendrán su propio aforo.

Villacís y la delegada de Deporte, Sofía Miranda, han recordado que este verano de "no será el de siempre", y que se abren estas piscinas porque en la capital, en verano, "hace mucho calor y son una vía de escape". "Trasladar este mensaje de que este verano es diferente, no puedo pasar el día entero en la piscina, pero puedo remojarme", han asegurado.

Piscinas al aire libre que abrirán en Madrid:

- Santa Ana (distrito de Fuencarral-El Pardo)

- Vicente del Bosque (Fuencarral-El Pardo)

- Casa de Campo (Moncloa-Aravaca)

- José María Cagigal (Moncloa-Aravaca)

- Aluche (Latina)

- La Mina (Carabanchel)

- Orcasitas (Usera)

- San Fermín (Usera)

- Moratalaz (Moratalaz)

- Un vaso de la piscina de La Elipa (Moratalaz)

- Luis Aragonés (Hortaleza)

- San Blas (San Blas)

- Palomeras (Puente de Vallecas)

Mientras que la piscina del Polideportivo Municipal La Concepción, en Ciudad Lineal, abrirá en agosto.