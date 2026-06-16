Dos arrestados en Bilbao y Getxo relacionados con Hizbulá

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

Los detalles La Policía Nacional ha detenido en Bilbao y Getxo a dos personas investigadas por su presunta vinculación con Hizbulá. Los arrestados administraban supuestamente un canal de Telegram que difundía propaganda de la organización y de grupos armados palestinos.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Bilbao y Getxo, investigadas por su presunta conexión con la organización chií libanesa Hizbulá. Los detenidos son acusados de gestionar un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y grupos armados palestinos, con contenido del régimen iraní y ataques a soldados israelíes. Las detenciones, realizadas en una operación aún abierta, han sido dirigidas por la Audiencia Nacional con la Comisaría General de Información. La operación sigue en curso con registros en ambas localidades y posibles nuevas detenciones, bajo secreto de sumario.

Efectivos de la Policía Nacional han arrestado este martes a dos personas en las localidades vizcaínas de Bilbao y Getxo investigadas por su presunta relación con la organización chií libanesa Hizbulá, en una operación que aún continúa abierta.

Estos dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes.

Según han informado a EFE fuentes policiales, las detenciones se han producido en Bilbao y Getxo, donde se están practicando registros, y no se descarta que se lleven a cabo nuevas detenciones.

La operación está dirigida por la Audiencia Nacional con la intervención de la Comisaría General de Información.

La actuación policial en Bizkaia ha comenzado esta mañana y se encuentra bajo secreto de sumario.

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