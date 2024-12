La división y la falta de acuerdos y compromisos marcan la primera Conferencia de Presidentes en 33 meses

Sin acuerdos en la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este viernes en Cantabria. No son capaces de acordar prácticamente nada. Eso sí, hemos visto al Gobierno central y a todos los presidentes autonómicos, juntos, hablando. Y con el president de la Generalitat de Cataluña sentado en la mesa, como uno más. Normalidad institucional a pesar de todo.

La imagen de este viernes ha estado en Santander. El Presidente del Gobierno, loa presidentes autonómicos, la presidenta del Congreso, el del Senado y el Rey de España, todos ellos juntos. Una foto que no veíamos desde hacía 33 meses. Después de casi cinco horas de reuniones a puerta cerrada y una veintena de comparecencias ante la prensa se ha sacado una primera decisión: una convocatoria para negociar la quita de su deuda con el Estado, que supera los 200.000 millones de euros.

El Gobierno también propone a las comunidades acordar un nuevo sistema de financiación autonómica. Y dentro de las propuestas y diferencias, el presidente Sánchez se ha reencontrado con Isabel Díaz Ayuso y tambien con Carlos Mazón. Ha habido saludos, pero fríos y breves. Otra propuesta del Ejecutivo es reprogramar los fondos europeos de cohesión para dar a la Comunitat Valenciana una línea adicional de ayuda. Pero el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha mostrado contrario a quitar dinero a otras comunidades. Su forma de expresarlo ha sido más que desafortunada.

Tres propuestas principales del Gobierno y cero acuerdos con los presidentes populares. Vivienda, financiación autonómica y distribución de menores migrantes tendrán que esperar. Desde el Gobierno quitan hierro a que la conferencia de presidentes haya terminado sin un solo acuerdo. "No puedo aceptar que el que no haya acuerdo sea un fracaso. Hoy nadie ha querido someter a consideración de votación nada", ha asegurado Ángel Víctor Torres.

Tampoco llegan a un acuerdo en vivienda

El Gobierno ha propuesto que la vivienda pública nunca deje de ser pública y que este tipo de viviendas llegue al 20% del total. Para ello, ha instado a las comunidades a aplicar las medidas de la ley de vivienda. Pero los presidentes del PP no lo harán. Así lo ha dejado claro Alfonso Rueda, presidente de Galicia, asegurando que "la ley de vivienda no está funcionando".

Aunque no ha sido el único. Fernando López Mirás, presidente de la Región de Murcia, ha afirmado no solo que no funciona, sino que ha sido "un fracaso". Juanma Moreno, presidente de Andalucía, va más allá y ha pedido derogar la ley: "Creo que debe ser retirada y empezar de cero". Mientras, los presidentes socialistas sí han defendido que es efectiva donde se ha aplicado, como en Cataluña.

También oposición frontal del PP a cualquier negociación bilateral de la financiación con Cataluña. Oposición a la que se ha sumado Page: "Es literalmente apuntar a la disolución del Estado. No sé si es más barbaridad o más estupidez". Por su parte, Salvador Illa ha defendido que Cataluña será solidaria frente a las comunidades que compiten con impuestos a la baja. "Es la propuesta de la solidaridad frente al modelo de la insolidaridad de quienes practican la deslealtad fiscal", ha asegurado el 'socialista'.

Una alusión velada a Madrid a la que Ayuso ha respondido: "Lo que hace Madrid es un clamor popular: bajen los impuestos". El Gobierno también se ha comprometido a condonar parte de la deuda, pero el PP interpreta que es "un parche, un cebo". Y Madrid se ha opuesto, salvo para la Comunitat Valenciana. Fracaso también de los territorios que acogen a más menores migrantes no acompañados. "Una oportunidad perdida", ha apuntado Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Su propuesta no ha generado consenso en el resto de comunidades.