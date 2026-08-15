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En la isla de Flores

Al menos 38 muertos y miles de evacuados tras un terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

Los detalles El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90.000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Al menos 38 muertos y miles de evacuados tras un terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia
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Las autoridades de Indonesia elevaron a 38 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, según informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país.

El jefe de la BNPB, Suharyanto, explicó en rueda de prensa que "se registraron 38 fallecidos, dos heridos graves, 11 leves y 2.000 evacuados", sin detallar, por el momento, donde se produjeron las muertes.

El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90.000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Más de medio centenar de viviendas de la isla han sufrido daños graves y se han registrado aludes en algunos puntos de Flores, según la BNPB. También resultó afectado el aeropuerto de la turística Komodo, si bien sigue operativo, dijo el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

Asimismo, alrededor de 2.000 residentes fueron evacuados de las zonas costeras tras el fuerte temblor, que activó la alerta temprana de tsunami, suspendida poco después. Se calcula que unas 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades. Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

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