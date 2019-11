Novedades en el presunto espionaje de Iberdrola a Florentino Pérez para intentar frenar la entrada de ACS en el consejo de administración de la eléctrica. El director de Seguridad de Iberdrola, que es quien habría contactado con el excomisario Villarejo, llegó a decir en una de las conversaciones que publica El Confidencial y Moncloa.com: "Me sale más barato matarle y me quito de problemas. En una semana, muerto y ya está. Ha cogido un virus o le ha atropellado un coche".

Antonio Asenjo se quejaba de la factura de esos trabajos de espionaje: "Es que hablas con una soltura de dinero...te lo vuelvo a decir, me sale más barato matarle", insistió el director de Seguridad de Iberdrola. A lo que Villarejo contestó: "imagínate que nos estuviera oyendo alguien, no me jodas, estas cosas no se comentan". A lo que Asenjo le respondió "si me estarás grabando tú, seguramente".

"Imagínate que nos estuviera oyendo alguien, estas cosas no se cuentan"

Este espionaje se habría llevado a cabo en 2009 en plena guerra entre Iberdrola y ACS. Entonces, el excomisario contempló acercarse a Arturo Fasana, imputado en la Gürtel porque según Villarejo, era el administrador de sociedades relacionadas con Florentino Pérez.

Antonio Asenjo también dio por buena esta opción al considerar que daría resultados. El problema, según Villarejo, es que Fasana exigía diez millones de euros para dar información sobre el presidente de ACS.

"Es una inversión que merece la pena (...) estas cosas no valen 10.000 euros"

"Este tío es una inversión que vale la pena. Cargarse (socialmente) a un tipo de esta envergadura por cinco o seis millones... Estas cosas no valen 10.000 euros", señaló Villarejo en este sentido. "Pero a lo mejor no te lo cargas, puedes tener guardada (la información). Le dices 'pórtate bien' y no lo sacas nunca", señaló Asenjo.