Dimiten los dos ediles del PSC que facilitaron los presupuestos de Aliança Catalana en Ripoll

El contexto Orriols, la líder del partido de extrema derecha Aliança Catalana que es además diputada en el Parlament, logró la semana pasada sacar adelante las cuentas municipales en Ripoll gracias a la abstención del PSC y al respaldo de la formación Som-hi Ripoll, frente al 'no' de los representantes de Junts, ERC y CUP.

Los dos concejales del PSC en Ripoll (Girona) que permitieron con su abstención la aprobación de los presupuestos del gobierno de Sílvia Orriols, la líder de Aliança Catalana, han "cesado de sus responsabilidades institucionales" y sus actas las ocuparán otros dos representantes socialistas.

Así lo ha explicado esta mañana el PSC en un breve comunicado en el que ha dado cuenta de lo decidido en la reunión que ayer por la tarde mantuvieron estos dos regidores con miembros de la ejecutiva nacional y de la federación de las comarcas gerundenses del partido. Enric Pérez y Anna Belén Avilés, los ediles que dejan ahora el pleno municipal, asumieron su "error" el pasado viernes y pusieron su cargo a disposición de la formación.

Los presupuestos de Orriols

Orriols, la líder del partido de extrema derecha Aliança Catalana que es además diputada en el Parlament, logró la semana pasada sacar adelante las cuentas municipales en Ripoll gracias a la abstención del PSC y al respaldo de la formación Som-hi Ripoll, frente al 'no' de los representantes de Junts, ERC y CUP.

Pérez, portavoz socialista en el pleno, subrayó en su intervención que le sobrarían motivos para votar en contra del proyecto presupuestario, pero dijo que prefería evitar que se repitiera una situación como la de hace un año: entonces, al no poder aprobar las cuentas, Orriols tuvo que someterse a una cuestión de confianza que logró superar al no prosperar una moción de censura en su contra.

De forma similar a los concejales socialistas se manifestaron los de ERC, que sin embargo sí acabaron apostando por el 'no' debido a que su voto, emitido con posterioridad a la abstención del PSC, ya no era determinante.

Tras el mencionado pleno municipal, la dirección de la federación del PSC de las comarcas gerundenses se desmarcó de ese voto en Ripoll y señaló que su decisión no tenía ni su "aval" ni su "conocimiento previo". Por ello, la ejecutiva del partido en las comarcas de Girona dijo que citaría "de manera inmediata" a los concejales socialistas en Ripoll para "exigir explicaciones y actuar en consecuencia".

El sábado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aprovechó su intervención ante el Consell Nacional del PSC para alertar sobre "las soluciones mágicas" que plantea la ultraderecha y asegurar que los socialistas siempre estarán contra los que "hacen apología de la intolerancia y la división", tanto en España como en Cataluña.

"Nunca, jamás, nos encontrarán a los socialistas en acuerdos con aquellos que hacen apología de la intolerancia y de la división. Siempre estaremos enfrente de los autoritarismos: en el mundo, en Europa, en España y en Cataluña", afirmó.

Las "responsabilidades institucionales"

El comunicado del PSC hace mención a las "responsabilidades institucionales" de los dos ediles socialistas que ahora dejarán el acta, sin hacer referencia a otras decisiones que se habrían podido tomar a nivel de partido, como la expulsión. El régimen disciplinario de los socialistas catalanes divide en leves, graves y muy graves las faltas que pueden cometer sus afiliados.

Como muy graves se contemplan posibilidades como apoyar sin el aval del partido una moción de censura, pero no un caso como el de la semana pasada. Las faltas leves pueden comportar la suspensión de militancia por hasta dos meses; las graves, hasta 18 meses; y las muy graves, incluso la "separación definitiva del partido".