La ultra Silvia Orriols saca adelante los presupuestos de Ripoll gracias a la abstención del PSC

El contexto Los socialistas han subrayado que les sobrarían motivos para votar en contra, pero han preferido evitar que se repita una situación como la de hace un año, que conllevó una cuestión de confianza que la dirigente de Aliança Catalana superó, y poner de nuevo a este Ayuntamiento "en el foco".

La alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, ha aprobado el presupuesto municipal de más de 14 millones de euros gracias a la abstención del PSC y el apoyo de Som-hi Ripoll. La votación resultó en un empate, resuelto por el voto de calidad de Orriols. El portavoz del PSC, Enric Pérez, justificó su abstención para evitar repetir situaciones pasadas que pusieron al ayuntamiento en el centro de atención. Sin embargo, la dirección del PSC en las Comarcas Gerundenses expresó su "desacuerdo absoluto" con esta decisión, citando a los concejales para exigir explicaciones y reafirmando su compromiso con la democracia y los derechos sociales.

La alcaldesa de Ripoll (Girona), Silvia Orriols (Aliança Catalana), ha sacado adelante el presupuesto municipal para este año, que supera los 14 millones de euros, gracias a la abstención del PSC y al respaldo de la formación Som-hi Ripoll. La votación en el pleno municipal se ha saldado con el sí de los seis concejales de Alianza Catalana y el de Joaquim Colomer (Som-hi Ripoll) y el no de los siete representantes de Junts, ERC y CUP.

La abstención del PSC ha provocado ese empate, que dejaba la aprobación en manos del voto de calidad de la alcaldía, con lo que Orriols ha podido validar los presupuestos. La alcaldesa ha agradecido la visión de los grupos que han antepuesto su responsabilidad municipal, consciente de que Ripoll cuenta con "connotaciones" políticas que superan a las de la población.

Por su parte, el portavoz socialista, Enric Pérez, ha subrayado en su intervención que le sobraría motivos para votar en contra, pero ha preferido evitar que se repita una situación como la de hace un año, que conllevó una cuestión de confianza que Silvia Orriols superó, y poner de nuevo a este ayuntamiento "en el foco". Así, el voto a favor de Som-hi Ripoll lo ha justificado su representante, Joaquim Colomer, en que esta formación ha podido incidir en el presupuesto presentado.

Después, la dirección de la Federación del PSC de las Comarcas Gerundenses ha expresado este viernes su "desacuerdo absoluto" con la decisión del grupo municipal socialista en la localidad.

En un comunicado, la dirección de la Federación se ha desmarcado de la postura del grupo socialista en Ripoll, cuya decisión "no tiene el aval ni el conocimiento previo" de la cúpula gerundense del partido.

Por ello, la ejecutiva del partido en las comarcas de Girona ha citado "de manera inmediata" a los concejales socialistas en Ripoll para "exigir explicaciones y actuar en consecuencia". Además, subraya en su comunicado que el proyecto político de los socialistas "se fundamenta en la defensa de la democracia, los derechos sociales y la convivencia", por lo que es "absolutamente incompatible con cualquier planteamiento que promueva la exclusión, el retroceso de derechos o la normalización de discursos de odio".

"Nuestra línea política se sitúa en las antípodas de este tipo de posicionamientos y no admite ambigüedades", añade la dirección socialista en las comarcas gerundenses.

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