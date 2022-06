Dimite Mónica Oltra, hasta ahora vicepresidenta y consellera de Igualdad de la Comunitat Valenciana, tras su imputación la semana pasada por presuntamente haber ocultado los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat. Una dimisión que ha definido como "provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país". "Me voy con la cara bien alta, también he de confesarles que con los dientes apretados", ha aseverado, al borde de las lágrimas.

Así lo ha manifestado la dirigente de Compromís este martes en declaraciones a la prensa antes de la reunión del partido en la que se iba a decidir su futuro, indicando que finalmente ha decidido renunciar a todos sus cargos en el Govern autonómico y les Corts Valencianes para "no comprometer el proyecto de cambio" iniciado en 2015.

En este sentido, Oltra ha lanzado un mensaje al PSOE, aseverando que no va a dar "la coartada" para "poder decidir unilateralmente que Compromís no forme parte del Govern valenciano" que dirige Ximo Puig y ha reivindicado que el cambio en la región llegó "gracias a Compromís".

Durante su intervención, Oltra se ha mostrado visiblemente emocionada y ha lamentado que "ganan los malos". "En este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras", ha aseverado.

"No es una cuestión personal, es una cuestión política", ha asegurado asimismo la hasta ahora número dos del Govern, que ha agregado: "Eso es lo que me duele, me duele en el alma".

La imputación de Oltra

La también consellera de Igualdad ha tomado esta decisión después de que, en un principio, descartara dimitir el viernes pasado tras ser citada la víspera a declarar como investigada ante los indicios "plurales" de "la posible existencia de un concierto" con diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja" o bien su propia "carrera política", según indicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Cabe recordar que el exmarido de Oltra, Luis Eduardo Ramírez, abusó sexualmente de una menor tutelada de 14 años en el centro donde trabajaba como educador en Valencia, hechos por los que fue condenado a cinco años de prisión. Posteriormente, diferentes cargos de la Conselleria que dirige la propia Oltra han sido imputados por supuestamente encubrir esos abusos.

En concreto, la hasta ahora vicepresidenta del Ejecutivo valenciano está imputada por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, si bien el auto del TSJCV no descartaba también los de encubrimiento, si la sentencia contra su exmarido llega a ser firme, ni de malversación impropia si se demuestra la utilización fondo públicos para ocultar los abusos.

La dimisión de Oltra, que al dejar de ser diputada pierde su aforamiento, provoca que la causa contra ella vuelva al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.