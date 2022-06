Ximo Puig cambia de posición respecto al escándalo que ha salpicado de lleno a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, imputada por encubrir presuntamente los casos de abusos de su exmarido a una menor tutelada. Si bien hace unas horas el presidente valenciano aseguraba que se trataba de un asunto "puntual" de Oltra y que quería saber "en profundidad" qué ha sucedido "antes de hacer cualquier valoración", ahora su mensaje parece ser bien distinto.

"La vicepresidenta ha dado muchas explicaciones durante todo este tiempo", ha comenzado explicando Puig, para quien la imputación de Oltra sí pone la situación en otro eje: "Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico, y es un tiempo de reflexión. Los tiempos jurídicos y políticos no coinciden muchas veces, y creo que ahora hay que reflexionar y tomar decisiones", ha indicado el presidente valenciano.

En la mañana de este viernes, la vicepresidenta y portavoz del Govern valenciano ha confirmado que no dimitirá de su puesto en el Ejecutivo pese a su imputación, decidida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, si bien ha admitido que no había hablado de esta cuestión con Puig, que es en última instancia quien tiene la facultad de cesarla de su actividad. Para Oltra, su decisión "es una postura ética, estética y política", y no responde a un personal.

"Soy coherente y lo seguiré siendo", ha aseverado ante una multitud de periodistas que no ha dudado en preguntar a la vicepresidenta en reiteradas ocasiones sobre su futuro político tras ser imputada. En el plano judicial, Oltra ha sido citada a declarar el próximo 6 de julio por una serie de hechos que tuvieron lugar entre finales de 2016 y principios de 2017, cuando el entonces marido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez, abusó sexualmente, según reconoce una sentencia, de una menor de 14 años tutelada en el centro donde él trabajaba.

¿Qué tiene que ver Oltra con este caso? La acusación le atribuye la posible comisión de tres delitos en estos hechos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y abandono de menores, este último castigado con pena de prisión. Este jueves, el TSJCV aseguró haber hallado "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar de la posible existencia de un concierto" entre la vicepresidenta y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política" de Oltra.