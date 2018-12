El PP dice que cerrará el acuerdo programático con Ciudadanos en Andalucía entre el lunes y el martes, "como muy tarde": "Quedan cuestiones de redacción"

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado este lunes que su formación tiene previsto cerrar el acuerdo programático con Ciudadanos (Cs) "hoy mismo o mañana, como muy tarde" y que lo principalmente queda en estos momentos son "cuestiones de redacción".

En una entrevista en Canal Sur Radio, López ha explicado que PP-A y Cs coinciden en muchas de las medidas, "en la base del acuerdo", y hay que perfilar la redacción de las medidas de los dos bloques de faltan por cerrar, los relativos a reactivación económica y bajada fiscal, y a medidas sociales.

Tras recordar que este domingo se cerró el bloque referido a regeneración democrática, la número dos del PP-A ha indicado que su partido vive "con normalidad" tener que trabajar en estas fechas navideñas porque "se necesita un gobierno cuanto antes y la administración no puede seguir paralizada".

"Es lo que toca", ha defendido López, quien ha urgido a llevar a cabo "cuanto antes" un cambio a mejor en Andalucía. "Es lo que quieren los andaluces para que resolvamos sus problemas, y cuanto antes, mejor", ha afirmado la secretaria general del PP-A. En este contexto, ha destacado que una vez que se cierre el acuerdo programático, los líderes de ambas formaciones, Juanma Moreno y Juan Marín, se sentarán para hablar del reparto de la Mesa del Parlamento y la investidura, cuestiones que el PP-A vincula y que deben cerrarse antes del día 27, fecha en la que constituye la Cámara andaluza.

En referencia a la participación de Vox en las negociaciones y si supone algún tipo de barrera, López ha señalado que el partido de Santiago Abascal "no tiene por qué ser" un problema y ha destacado que dicha formación ha afirmado públicamente que "no quiere entrar en el Gobierno y que no va a impedir el cambio".

Si bien, la número dos del PP-A ha garantizado que su partido va a hablar con todas las formaciones y se ha mostrado convencida de que el nuevo tiempo que se abre tiene que caracterizarse por "una nueva forma de hacer política, basada en el diálogo y los acuerdos". En su opinión, sería importante que "en los grandes acuerdos que se firmen para mejorar la vida de los andaluces, estuviéramos todos".

Finalmente, preguntada sobre el planteamiento que el PP-A tiene respecto al futuro de Canal Sur, López ha indicado que su partido nunca ha hablado de cierre, sino de hacer una RTVA "más eficiente, imparcial y eficaz al servicio de todos los andaluces y no de un determinado partido".