La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este lunes a quienes la insultan dudando de su estabilidad mental y quienes utilizan sus siglas (IDA) para cuestionarla: "Es una falta de respeto hacia todas las personas y familias que han pasado o pasan algún tipo de enfermedad mental. Mi propio padre falleció de ello".

Así de tajante se ha mostrado Ayuso en una entrevista en Antena 3. Si bien asegura que le "da igual", sí reconoce que para su familia "no es agradable que se jueguen con estas cosas".

"No me lo tomo a lo persona. Cualquier persona en mis circunstancias también sería el foco y el objeto de deseo de todos", ha señalado, reconociendo que la precampaña electoral ha encendido todavía más las críticas.

El padre de Isabel Díaz Ayuso, Leonardo Díaz, falleció en 2014 después de años padeciendo demencia senil.

Por otro lado, preguntada sobre qué hará si gana o pierde el 4M, Ayuso ha asegurado que "si las cosas van mal, asumiré todo lo que haga falta y me echaré a las espaldas cualquier situación que venga a posteriori". Esto no quiere decir que si pierde o no gobierna vaya a quedarse en la oposición: "Tendré que ver las circunstancias".

Con respecto a si una victoria de la presidenta madrileña supondrá lanzar su proyecto a nivel nacional, Ayuso ha asegurado que seguirá en Madrid "porque amo Madrid, amo vivir a la madrileña. Cuando uno preside la Comunidad de Madrid ya preside una parte de España", ha señalado.