La candidata del PP a la Comunidad de Madrid y futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que se esté intentando "echar por tierra" su investidura y dañar su "honor", a raíz de diversas informaciones que la relacionan con la trama Púnica, aunque ha avisado de que lo soporta "todo". En una entrevista concedida a 'El Mundo', Ayuso ha relatado que la campaña que hay en contra de ella es porque intentan "echar por tierra" su investidura, marcarla y dañar su honor, pero que lo que nunca imaginó es que se pusiera en medio a su familia.

"Jamás pensé que se pudiera llegar tan lejos... Yo lo soporto todo. Lo que me duele es que me ataquen usando a alguien que no se puede defender por sí mismo porque está muerto. Mi padre falleció en unas circunstancias muy duras. Tampoco piensan que pueden hacer daño a otras personas como mi madre. Y eso parece que no le importa a nadie", ha lamentado en la entrevista. Asimismo, ha incidido en que ha sido una persona "honrada" que ha trabajado de forma "muy discreta por muchos años", y que "nunca nadie" le ha llamado a un juzgado.

El informático de Eico Adrián de Pedro --hermano de Alejandro, supuesto 'conseguidor' de contratos de la trama Púnica-- señaló en una declaración judicial realizada en 2014 a la candidata a presidir la Comunidad como su contacto en el PP para los trabajos de mejora reputacional de la candidata Esperanza Aguirre en la campaña electoral de 2011.

A este respecto, Ayuso ha indicado que se tratan de declaraciones de hace dos o tres años, que se remontan a casi "una década atrás", por lo que ha asegurado que ella solo colaboró con la comunicación de su partido político, y que la "única vinculación" que puede llegar a tener es por "cuestiones técnicas". Además, ha aseverado que no tenía ninguna "responsabilidad" ni en contratar "ni en elegir a esa gente". "Repito que no he sido llamada siquiera como testigo porque en mi actuación no hay nada reprochable", ha incidido.

En cuanto a que cobrara 4.000 euros trabajando en el gabinete de Aguirre, la futura dirigente autonómica ha defendido que se trataba de "una época distinta, en las empresas y en todos los sectores" por lo que "había otros sueldos". Al ser preguntada sobre que su partido esté vinculado a casos de corrupción, Ayuso ha asegurado que rechaza la corrupción "venga de donde venga", al tiempo que ha reconocido que estos casos han hecho "mucho daño" a la formación.

No obstante, ha negado que el PP sea el partido más corrupto, porque "nada supera utilizar el dinero de las instituciones, sustraerlo de los parados para crear redes y cortijos; y tampoco va a superar al independentismo y a la época de Pujol, que fue la que alimentó esa división social y se enrolló en la bandera del catalanismo para tapar tantos casos". "Lo puedo decir claro. Nunca he formado parte de ningún engranaje. Ni de la corrupción ni de nada... Ningún juez me ha llamado siquiera a declarar. Hasta que fui diputada solo tuve un perfil técnico", ha zanjado sobre esta cuestión.