Novedades en el caso de Isabel Díaz Ayuso y Avalmadrid. Una exalto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre habría intermediado ante la entidad financiera para atender una petición de la candidata a gobernar la Comunidad de Madrid. Según ha publicado el diario 'infoLibre', Díaz Ayuso quiso obtener información sobre un préstamo familiar.

A esta petición sobre los datos respondió Avalmadrid tratándola como si procediera de "Presidencia de la Comunidad de Madrid", según se ha expuesto en un correo que ha hecho público 'infoLibre', medio que en los días anteriores ha informado sobre un posible trato de favor por parte de Avalmadrid a la empresa de la familia de Ayuso, mediante un préstamo que no ha sido devuelto.

Los populares no han tardado en reaccionar a estas informaciones. El vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, ha considerado que "no es nada nuevo" que la izquierda, "cuando no consigue un gobierno", pretenda "embarrar el campo", en referencia a las denuncias contra la previsiblemente futura presidenta de la Comunidad de Madrid, la "popular" Isabel Díaz Ayuso. De Olano ha sido preguntado por la reciente petición de la Fiscalía de Anticorrupción de imputar a las exlíderes del PP madrileño Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, para quienes Ayuso ha trabajado en el pasado.

"Díaz Ayuso representa no solo el presente sino lo que es más importante, el futuro de la comunidad: representa el programa del PP", ha recalcado. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha manifestado que son partidarios de crear una comisión de investigación sobre el caso de la entidad de crédito Avalmadrid, ya que consideran que se trata de un "asunto institucional".