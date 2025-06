El "desprecio" de Ayuso o el papel de Leire Díez en el PSOE: las opiniones de Revilla en laSexta Xplica

Miguel Ángel Revilla siempre se ha caracterizado por su sinceridad. Prueba de ello ha sido su presencia este sábado en laSexta Xplica, donde no ha perdido la oportunidad de dar su visión de los temas de actualidad de la política española.

Uno de ellos fue el desplante del viernes de Isabel Díaz Ayuso, que se marchó de la Conferencia de Presidentes momentáneamente cuando Imanol Pradales, lehendakari, comenzó a hablar en euskera. Una acción de la presidenta de la Comunidad de Madrid que es un "desprecio" para Revilla: "Ir contra la esencia de los pueblos, que es su lengua, es muy grave".

Su actitud, al expresidente cántabro, le parece peligrosa, sobre todo si Ayuso acaba en la Moncloa: "Imagínate que esta señora gobierna el día de mañana. Pondría en peligro la unidad de España".

De Moncloa, precisamente, esperaba una mejor actuación con el tema de Leire Díez. El cántabro ha manifestado que el PSOE debía haber actuado más firmemente: "Tenía que haber salido Pedro Sánchez. Yo lo hubiera hecho. Si no tienes nada que ocultar. Claro, si tienes algo que ocultar...".

Porque Revilla tiene su propia impresión sobre la llamada "fontanera" de los socialistas. "Una persona que trabajaba para alguien, seguro. Y que desde luego las puertas del PSOE las tenía abiertas de par en par".

También ha abordado su conflicto judicial con Juan Carlos I, insistiendo en que no se calla nunca lo que piensa: "Yo no me he callado nunca nada de nadie. Si yo no estuviera convencido de que lo que he dicho es verdad, no lo diría".

Además, ha reconocido que todavía espera su demanda, que no le ha llegado, y asegura que si el rey emérito decidiera retirarla, no haría sangre y apostaría por el perdón.