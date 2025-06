Revilla, sobre el rey emérito: "Si decidiera no presentar la demanda, yo no haría sangre de ello; le perdonaría muchas cosas"

Defiende que no es rencoroso

Miguel Ángel Revilla ha contado en laSexta Xplica que se llevó "una sorpresa" cuando le informaron de la demanda del rey emérito, porque llevaba "cinco meses sin hablar sobre este tema". Además, el expresidente cántabro ha defendido que no ha hecho nada malo. "No sería capaz de hacer algo malo deliberadamente nunca contra nadie, y no tengo envidias ni rencores", ha expresado Revilla.

Así, el político ha afirmado que "si el día de mañana este hombre decidiera a lo mejor no presentar la demanda", en referencia a Juan Carlos I, él "no haría de ello sangre en absoluto". "Además, seguiría diciendo lo que creo que es una una buena cosa para él, y es que yo sé que él en el fondo tiene ese tema de que ha salido malamente de España, y solo hay una manera de reparar eso, que es que todo ese dinero que está fuera, que algunos cifran en cantidades que asustan, dijera que se va a quedar con lo justo para vivir", ha manifestado el exlíder del PRC.

En ese caso, según Revilla, al rey emérito "no le faltaría gente que lo acogiese aquí, seguiría teniendo una subvención del Gobierno, y seguiría teniendo amigos", pero el expresidente de Cantabria considera que "ya en la edad en la que está" el emérito, "hay que intentar irse de este mundo con un buen sabor de boca".

"Yo le perdonaría en muchas cosas, pero que traiga lo que está fuera, porque no tiene el dinero en España, y eso es muy duro para todos aquellos que están haciendo la Declaración de la Renta, y gente que conozco que han ido a la cárcel porque no podían pagar, pequeños empresarios", ha afirmado de forma tajante el político, tras lo que ha concluido su intervención subrayando que está "a la espera" de que le llegue la demanda.