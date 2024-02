Las encuestas internas del PP no deben de darles una victoria clara. Ni siquiera una victoria. Solo hay que observar cómo han radicalizado su campaña a la desesperada. Prueba de ello es el vídeo que han hecho público este miércoles contra su principal rival y líder del BNG, Ana Pontón.

En el spot convierten la cara de la candidata, la favorita por detrás del actual presidente según los sondeos, en la de Otegi. Un vídeo que ha provocado risas en el BNG.

Pontón no ha dudado en ironizar ante los periodistas cuando ha sido preguntada por el vídeo. "El nivel de nerviosismo del PP está superando todo lo que podíamos imaginar en esta campaña", ha dicho.

El BNG ha respondido con otro vídeo. En uno de sus fragmentos aparece Rueda como conductor de un autobús y Feijóo como copiloto. En una de las paradas esperan los rostros más visibles de Vox: Jorge Buxadé, Rocío Monasterio, Santiago Abascal y Ortega Smith. En este momento, la figura que representa al líder popular nacional saca el móvil para llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le pregunta: "¿A estos los subimos no, jefa?".

En el mismo vídeo también critican la estrategia inicial del PP de centrar la campaña en la amnistía, justo cuando Feijóo opta por negar en cada mitin que podría estar abierto a un indulto con condiciones a Puigdemont, según se aseguró desde su partido.

Un ejemplo fueron las declaraciones que realizó este martes en el acto de campaña celebrado en Oroso ( A Coruña), donde se dirigió a sus militantes así: "No descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a ERC y el Ministerio de Defensa al señor Otegui". A lo que más tarde añadió: "llevamos una tras otra, una insidia, una calumnia..."

Desde el PSOE, en cambio, hablan de "gran mentira" y aseguran que aún no se sabe todo lo que el PP ofreció a Junts. De hecho, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles en el programa radiofónico catalán ‘El món a RAC1’ estar "totalmente convencido de que [los populares] hubieran concedido la ley de amnistía y tengo la impresión de que lo que han reconocido es la punta del iceberg de lo que ofrecieron a Junts y otros partidos" .

Los socialistas tienen la esperanza puesta en las urnas, ya que su objetivo es conformar un gobierno alternativo, donde, eso sí, el resultado de Sumar será una de las claves de la noche electoral. Tal y como aseguraba la líder gallega de la formación, Marta Lois, "hay dos escaños que o van para el Partido Popular o van para Sumar Galiza".

Al contrario, Rueda se ha mostrado más inflexible: "A mí no me vale esperar a ver si nos falta un diputado. Nosotros tenemos que tener ese diputado que permita la mayoría". Aunque también confiado a pesar de las últimas encuestas: "Tenemos otros 4 años por delante para seguir creciendo, no me gustaría volver atrás".