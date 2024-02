El domingo 18 de febrero Galicia celebra las elecciones más inciertas en 15 años. Desde que el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, adelantara las elecciones autonómicas, el PSOE ha buscado en precampaña y campaña que el domingo se produzca un cambio. Un gobierno progresista en un feudo del PP parece tarea difícil, por eso, la estrategia de los socialistas pasa por conseguir los resultados de las municipales y generales en las autonómicas. Mientras los 'populares' quieren revalidar su mayoría absoluta, el Partido Nacionalista Galego (BNG) pelea por presidir la Xunta con un gobierno tripartito. Las encuestas solo dejan dos certezas: el PP gana y el BNG sube.

El PSOE, consciente de la importancia de Abel Caballero en Vigo, ha escogido la ciudad sabiendo que el alcalde es un activo político importante. Caballero lleva 16 años de sucesivos mandatos y el pasado 28 de mayo volvió a sillar otra mayoría absolutísima. El alcalde logró el apoyo de 82.000 vigueses, que es el 61% de los que votaron: unos resultados sin desgastes pese a los años que lleva al frente de la ciudad. El PSOE ha querido explotar estos resultados a su favor de cara a estas elecciones autonómicas. Sin embargo, muchas veces en las elecciones municipales los votantes suelen fijarse más en el candidato que en las siglas.

Si nos remontamos a las elecciones de 2020, podemos ver, no obstante, que el objetivo de los socialistas es realista. En Vigo, la ciudad más poblada de Pontevedra, ganó el PP con un 32% de los votos, pero no obtuvo resultados alejados del PSOE (31%). Sin embargo, en las municipales los resultados son distintos, por eso, el equipo de José Ramón Gómez Besteiro pelea ahora por fidelizar a ese elector para que no cambie su papeleta.

Lo cierto es que el contexto es distinto ya que ahora al frente de los 'populares' está Alfonso Rueda y no Alberto Núñez Feijóo, que era uno de los barones más importantes por sus mayorías absolutas en la comunidad. Rueda, desconocido y afrontando muchas complicaciones (pellets, el giro del PP sobre Cataluña...), lo tiene más difícil para revalidar la mayoría absoluta de la que los 'populares' gozan desde 2009.

Llamada al voto útil para parar al BNG

El PSOE en Vigo busca, además de superar al PP, evitar que el BNG (empatado en las elecciones municipales con los 'populares') consiga más apoyos en la ciudad. También está que el BNG ganó en Pontevedra en los comicios de 2020. Esto se une a la presencia de formaciones a la izquierda del PSOE como es Sumar y Podemos, que pueden o restarles o prestarles votos. Por eso, durante un acto de campaña el pasado 10 de febrero, el líder del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó el voto útil desde Vigo junto con el candidato a la Xunta José Ramón Gómez Besteiro y Abel Caballero.

Sin embargo, en un escenario realista, es más probable que la candidata del BNG, Ana Pontón, se convierta en presidenta de la Xunta. De ahí que el PSOE busque repetir el escenario de 2005, cuando el PSdeG llegó a conformar con el partido nacionalista un gobierno de izquierdas, al quedarse el PP a un escaño de la mayoría absoluta.

En el acto en Vigo estuvo el alcalde, que recordó la victoria de Sánchez en la ciudad el pasado 23 de julio, cuando los socialistas dieron su apoyo al PSOE pese a que era la ciudad en la que "estaba empadronado" Feijóo. En un discurso en gallego y tras citar la lista de cuestiones que la Xunta tenía sin atender en la ciudad, sostuvo que "lo mejor que le puede pasar a Vigo" es que Besteiro presida la Xunta.

"Como alcalde de Vigo, pido el voto a Besteiro, porque seremos una ciudad que tendrá sus derechos garantizados", ha sostenido para señalar que con el socialista en la Xunta la ciudad y el gobierno gallego podrán hablar "la lengua de la cooperación".

Así votan los vigueses en las autonómicas

En 2020, en Vigo el PP fue el más votado con 44.107 votos (35,52%), seguido del PSOE en un empate técnico con 43.361 de papeletas (un 31,97%). En tercera posición, el BNG obtuvo 31.645 votos (23,33%), mientras que Podemos fue votado por 8.252 personas (6,08%). Por último, Vox consiguió 2.916 votos (2,14%).

Si nos remontamos al 2016, nos encontramos con un escenario completamente diferente en las elecciones del 25S. En esas elecciones, fue el PP el partido más votado con 51.065 papeletas (34.43%) y el segundo fue En Marea (coalición formada por Podemos y otras formaciones de izquierdas), que consiguió 41.382 votos (27.9%). Muy lejos de ambos partidos, estaba el PSOE, que solo consiguió convencer a 33.495 personas (22,58%). Aún más lejos, el BNG obtuvo 9.503 (6.41%).

En 2012, en las elecciones celebradas el 12 de octubre, en Vigo el PP ganó con 49.993 votos (34,24%), el PSOE lo siguió con 35.787 papeletas (24,51%), y en tercer lugar encontramos a Podemos que consiguió el apoyo de 28.445 vigueses (19.445). Los resultados del BNG (14.148) en esos comicios dista mucho del panorama actual, donde es el favorito para presidir la Xunta si el PP no consigue la mayoría absoluta.

En resumen, pese a los buenos resultados de los socialistas en las elecciones municipales, esto no se traduce en votos en las autonómicas. En general, en las pasadas municipales de mayo de 2023, votaron al partido socialista en Galicia 167.000 personas más que en las autonómicas de 2020. Ahora, de cara a estos comicios, es lo que busca revertir el PSdeG: convencer al votante local para captar el voto dual de las urbes grandes.

¿Qué dicen las encuestas?

Las encuestas señalan que el PP podría perder la mayoría absoluta en Galicia este 18F e, incluso, la presidencia de la Xunta sin Alberto Núñez Feijóo al frente. No obstante, las únicas certezas ahora es que el PP es el favorito para la victoria y también parece claro, por otro lado, el ascenso del BNG.

Tanto si Rueda gana con mayoría absoluta como si gana sin semejante colchón, las elecciones gallegas afectarán al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, los socialistas gallegos que encabeza José Ramón Gómez Besteiro aspiran a rebasar los 14 escaños con los que acabó la legislatura anterior. Las encuestas lo dejan en el aire. Puede que mejore, apuntan los sondeos, pero si lo consiguiera, no sería por mucho.

También queda en vilo el porvenir de Sumar, Vox, Podemos y Democracia Ourensana (DO). Un repaso por los sondeos muestra que los que tienen más opciones de salir bien parados son Sumar y DO, ya que podrían lograr un escaño. Vox se quedaría fuera del Parlamento.