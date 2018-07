Del 'aplausómetro' al 'votómetro': así se ha vivido la batalla por la presidencia del PP cuyo final ha llegado con la victoria de Pablo Casado

Sáenz de Santamaría era la primera en entrar entre aplausos que se intensificaron con la entrada de Casado en la sala. Concurso de aplausos de nuevo cuando la presidenta del Congreso, Ana pastor, presentó a ambos candidatos.

Casado se unía a la ovación a su rival pero ella no le ha devuelto el gesto. Durante los discursos, Santamaría se ha llevado varias ovaciones, pero Pablo Casado ha logrado poner al auditorio en pie.

A la hora de valorar las intervenciones, también ha habido opiniones muy diferentes. "He visto un discurso de Soraya muy sólido y emotivo también con igual o más intensidad que el de Pablo Casado", ha afirmado Íñigo de la Serna.

José Manuel Soria, por su parte, ha declarado: "He visto el discurso de la candidata que me ha parecido, con todos los respetos, un discurso de subsecretaria y he visto un discurso de Pablo Casado que ha sido un discurso político de presidente".

Con las urnas ya abiertas los dos candidatos se daban un nuevo baño de masas. Ninguno quería entrar en la guerra de apoyos. "Los votos dirán quien gana. Aplausémetro no, yo votómetro", afirmó Santamaría. Una batalla cuyo punto final, ha llegado tras conocerse el resultado de las urnas.