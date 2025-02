La declaración judicial de Rubiales está medida al milímetro: ¿por qué ha cuidado tanto sus palabras?

La declaración de Luis Rubiales de este martes ha sorprendido por lo medidas que estaban sus palabras, con un discurso muy bien preparado en el apartado de las coacciones a Jennifer Hermoso y a su entorno. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha intentado esquivar este presunto delito, por el que la Fiscalía pide un año y medio de cárcel.

Para ello, Rubiales ha utilizado expresiones muy técnicas como al decir que no presionó a Hermoso ni a su entorno ni directamente ni a través de terceros. Su estrategia ha sido clara: niega la agresión sexual a la jugadora y asegura que no hay prueba de las coacciones.

Durante su declaración, Rubiales ha asegurado que se ha "comido a besos a muchos futbolistas", una de sus afirmaciones más sorprendentes en una jornada en la que se ha mostrado "totalmente seguro" de que Hermoso le dio su consentimiento para que le diera un "besito" en los labios.

"Ya habían pasado los árbitros, le tocaba a las jugadoras. Jenni cuando se acercó a mi, me puso una cara, nos conocemos de hace muchos años. Había fallado un penalti. Le dije olvida el penalti, somos campeonas. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas y me levanto y al bajarme le pregunto si le puedo dar un besito y me dijo vale", ha defendido.

Rubiales también ha aclarado que no da "picos" a sus hijas "todos los días", pero "en Nochevieja sí" se los da. "Yo llamé a Jenni porque ella sabía que íbamos a ir a Ibiza y quería comunicarlo junto a ella. No la llamé para hablar del beso. Había una cámara de FIFA a cinco metros", asegura.