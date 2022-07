La votación, no obstante, no se producirá hasta que finalice un pleno que se prevé largo, pues a la discusión de las propuestas sucederá el debate de varias iniciativas legislativas importantes, como la Ley de Memoria Democrática o la reforma para facultar al CGPJ a elegir a los magistrados que le corresponde designar en el Tribunal Constitucional. En sus iniciativas registradas, los grupos abordan todo tipo de cuestiones, entre las que destacan las de ámbito institucional, económico y social. No tienen carácter vinculante ya que se trata de demandas que el Congreso hace al Ejecutivo.