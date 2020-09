Toni trabaja como vigilante en una fábrica cuando le llaman, en días sueltos. Además, en un bar de Ruzafa, en Valencia, lo contratan por horas o jornadas. "Cada vez se reducen más las horas que tienen que sustituir la gente que no es de plantilla fija", ha explicado a laSexta. Si tuviera que guardar cuarentena por Covid o por haber tenido contacto con un positivo, sus ingresos se verían muy mermados o, directamente, no tendría.

"Si les hace falta ese extra, que son días sueltos, y yo estoy de cuarentena, igual el chico o la chica que venga les convence y yo pierdo mi trabajo", ha lamentado Toni. Una temporalidad, especialmente acusada en la hostelería, que la pandemia ha penalizado todavía más.

Los sindicatos alertan de que el miedo a perder el empleo podría llevar a muchos a continuar trabajando aun estando infectados. "Hace falta una mayor protección laboral porque no la tienen. Por una parte, porque no tienen ingresos y, por otra parte, porque si tienen esa baja es muy probable que no puedan mantener el empleo", ha denunciado Lola Santillana, secretaria de empleo de Comisiones Obreras (CCOO).

El actor Alberto Velasco es una de las personas que ya ha pasado por eso: "He dado positivo por Covid y cumpliendo mi cuarentena estricta". Horas antes de la grabación del capítulo de una serie, se enteró de que tenía el virus. El rodaje no se pudo aplazar y él fue sustituido. "El poco trabajo que tienes no lo puedes hacer porque te tienes que, obviamente, aislar", ha señalado.

Reclaman la puesta en marcha del Estatuto del Artista

Además, en una semana empezaba a grabar una serie con un papel de reparto durante toda la temporada. En este caso, reconoce que ha tenido suerte porque la productora quiere seguir contando con él: "Ha modificado fechas de rodaje para que yo pueda estar, ha cambiado guiones para contar conmigo, con todas las consecuencias, y esto no siempre es así".

Porque la intermitencia laboral también es el pan de cada día en el sector cultural. Denuncian que están desprotegidos. "Yo puedo tener un contrato de tres meses en una serie, o tener dos o tres sesiones un mes. Si yo estoy enfermo de Covid, y no estoy dado de alta en esa sesión, aunque tenga un contrato, yo no me puedo dar de baja", ha apuntado Iñaki Guevara, secretario general de la Unión de Actores.

Desde el propio sector reclaman que se retome cuanto antes la puesta en marcha del Estatuto del Artista para que ampare sus derechos y garantice unas condiciones dignas para el sector.