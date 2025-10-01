El dato que Feijóo no explica en su pugna contra la inmigración: las ayudas solo se dan si tienes papeles

¿Por qué es importante? El PP repite que hay más de medio millón de migrantes en España que reciben ayudas sin trabajar, pero no dicen de dónde sale ese dato que contradice las cifras oficiales.

Uno de los grandes enemigos de la ultraderecha son los migrantes y últimamente Feijóo también se ha subido a ese carro. El Partido Popular está expandiendo el bulo de que los migrantes vienen a cobrar ayudas sin trabajar. Concretamente, los 'populares' repiten como un mantra que más de medio millón reciben ayudas sin trabajar, aunque al preguntarles de dónde sacan el dato... No lo aclaran.

"550.000 extranjeros que están percibiendo ayudas sociales o el IMV sin trabajar", ha declarado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que "552.000 extranjeros tienen algún tipo de ingreso social sin haber trabajado nunca", mientras que Isabel Díaz Ayuso afirma que "cientos de miles de personas tienen subvenciones sin trabajar".

Según el PP, esta situación fomenta el "efecto llamada" que hace que vengan más migrantes. Un discurso cada vez más cercano al de Vox con varias trampas, empezando por el medio millón de migrantes que según Feijóo cobran alguna ayuda sin trabajar, un dato del que no dan su fuente.

Sin embargo, según cifras oficiales, solo 134.000 extranjeros cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV), frente a más de 3,3 millones que trabajan.

Como aclara la abogada penalista y de extranjería Sara Rodríguez Trigo, esta situación se da porque en situación irregular es imposible acceder al IMV y a otras ayudas como la renta de inserción, el paro o el subsidio de desempleo. Añade también que "no se puede acceder a la ayuda sin haber estado en situación legal y, para ello, se necesita una oferta laboral".

Las excepciones

La ley sí que contempla algunas excepciones para dar a personas en situación irregular ayudas de emergencia muy concretas. Únicamente están destinadas a menores y a víctimas de violencia de género, de trata o de explotación.

