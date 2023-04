El futbolista Dani Alves volverá a declarar el lunes ante la jueza que lo investiga por presuntamente agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

Alves ya declaró ante la instructora y esta nueva declaración se ha agendado a petición de su defensa una vez avanzada la investigación. Según fuentes de la defensa de Dani Alves, el futbolista aportará una nueva versión y "contar los hechos tal y como sucedieron".

Aseguran las mismas fuentes que en su primera declaración, en la que negó la violación, estuvo "mediatizada por un único objetivo: salvar su matrimonio". Ahora que su mujer ha anunciado que le ha pedido el divorcio, quiere contar la verdad y contar los hechos como ocurrieron.

El jugador está en prisión provisional por esta causa desde el 20 de enero, y tanto la instructora como la Audiencia de Barcelona rechazaron dejarle libre ante un recurso de su abogado, Cristóbal Martell, porque consideraron que hay "un elevado riesgo de fuga" e indicios suficientes para mantenerle en prisión hasta el juicio.

Versiones contradictorias

Hasta ahora, el futbolista ha ofrecido varias versiones, algunas contradictorias entre sí, sobre lo que habría ocurrido la noche de la presunta agresión sexual.

En la última declaración del brasileño ante la jueza que investiga el caso, Alves dijo que en realidad quería "proteger a esta señorita", refiriéndose a la víctima. Así, el brasileño se posicionaba como víctima de la agresión sexual: "Fue directa hacia mí. Yo no toqué a esa chica".

Aseguró que la mujer entró al baño cuando él estaba dentro y le practicó una felación que no consintió, pero que no hizo nada por evitar. Antes, llegó a admitir que le fue infiel a Joana Sanz, la que hasta ese momento era su mujer, pero negaba la agresión sexual. Y más al principio, el futbolista llegó a decir incluso que no conocía a la víctima.

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.