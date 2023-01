El abogado de Dani Alves, Cristóbal Martell, se ha reunido durante dos horas con el futbolista este viernes en la cárcel de Brians 2, donde el jugador se encuentra en prisión provisional, acusado de violar a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona.

Según ha trasladado el letrado a 'Antena 3', ya tiene redactado el recurso que va a presentar para intentar sacarle de prisión, donde el futbolista prefiere que su familia no le visite para que no le vean entre rejas.

Además, en la versión que ha dado a su abogado, Alves reconoce ahora una infidelidad, pero no una agresión sexual y atribuye las versiones contradictorias que ha dado sobre lo ocurrido -primero aseguró que no conocía a la víctima y posteriormente alegó que habían mantenido relaciones sexuales consentidas- a que no quería que su mujer se enterase.

El abogado se ha mostrado convencido de que sacará a Alves de la cárcel y ha manifestado que el futbolista aceptaría las medidas cautelares que fueran necesarias para ello. Martell apuntala así la defensa del exjugador del F.C. Barcelona, contra quien se acumulan los indicios.

Martell, a quien Alves sumó esta semana a su equipo de defensa, es un penalista que ha defendido también a la familia Pujol, a Álvaro Lapuerta o a Leo Messi. Este abogado cree que "situar a la víctima en el eje del sistema está distorsionando el sistema de garantías" e incluso ha criticado que, según él, colectivos como "ecologistas, consumidores, vecinos" y "feministas" están "adquiriendo en el sistema penal una voz más allá de lo razonable". Puedes escuchar algunas de sus 'perlas' en este vídeo: