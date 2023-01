Tras más de una semana en prisión, acusado de haber violado a una mujer en una discoteca ed Barcelona, Dani Alves se adapta a su vida en la cárcel de Brians 2. Según revela el diario La Vanguardia citando a fuentes cercanas al jugador en la prisión, el futbolista habría defendido su inocencia señalando que "aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada".

Dani Alves fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, cuando se le trasladó a prestar declaración por la presunta violación de una mujer, que habría ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. El juzgado decretó la prisión incondicional para el futbolista, que ahora está en interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona. Tras su detención, los Pumas UNAM despidieron al lateral derecho de 39 años, que fichó por el club mexicano en julio de 2022 para prepararse para el Mundial.

El abogado de Dani Alves, Cristobal Martell, presenta hoy el recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona. Un escrito sobre el que su equipo ha estado trabajando todo el fin de semana y que en palabras del propio abogado, no entra en los detalles de los hechos.

"Hay partido, hay partido en la defensa de fondo y en la libertad, porque hay medidas para asegurar el proceso", ha señalado el abogado de Alves utilizando el simil futbolístico. Así, ha explicado que van a insistir en el recurso en todas las medidas posibles dentro de la ley para que Alves esté fuera de prisión a la espera del juicio. El letrado menciona la posible aplicación de una pulsera telemática o la retirada del pasaporte, entre otras medidas.

En el auto en el que se dictó el ingreso en prisión provisional del futbolista, la jueza tuvo en cuenta las contradicciones en que incurrió el investigado frente a la contundente versión de la víctima, quien corroboró la denuncia que había presentado ante los Mossos hasta el último detalle.