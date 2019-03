La CUP irá finalmente a la manifestación contra los atentados de Barcelona aunque no concreta la forma

CAMBIO DE POSTURA

La CUP, que en un primer momento había dicho que no acudirían a la manifestación del sábado contra los atentados de Barcelona si iba el rey Felipe VI, ha cambiado de opinión. La CUP sí irá a la manifestación aunque no ha concretado la forma. Dicen que estarán con la ciudadanía e insisten en que no la debe encabezar ni el rey ni Mariano Rajoy.