Cuerpo anuncia que presentarán el cuadro macro para los Presupuestos el próximo 23 de junio

El contexto Tras haberse pronunciado Pedro Sánchez, el ministro de Economía ha aprovechado su intervención en el Congreso para realizar el anuncio. En esta legislatura, de momento, el Ejecutivo no ha logrado llegar a aprobarlos.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, ha anunciado en el Congreso que el Gobierno presentará el cuadro macroeconómico para los Presupuestos Generales del Estado de 2027 el 23 de junio. Este paso sigue a la intención expresada por el presidente Pedro Sánchez de avanzar en la presentación de los Presupuestos, con la orden ministerial de Hacienda ya publicada. El cuadro macroeconómico establecerá las previsiones económicas y del PIB para los próximos tres años. Además, el Gobierno está dialogando con agentes sociales afectados por la guerra de Irán para estudiar nuevas ayudas fiscales. Tras presentar el cuadro, se convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria. La senda de déficit será votada en el Congreso y el Senado, y se espera que el proyecto de Ley de Presupuestos se presente después del verano.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, ha anunciado en el Congreso que el Gobierno va a llevar al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que va a acompañar a los Presupuestos Generales del Estado de 2027 el martes 23 de junio.

Todo, tras expresar Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, la intención del Ejecutivo de presentar los Presupuestos para el próximo año, publicándose ya la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida de la tramitación del proyecto.

El siguiente paso, en ese sentido, será la presentación del cuadro macro. Cuerpo, aprovechando su intervención en la sesión del control al Gobierno para avanzar que la presentación va a ser el 23 de junio.

"Como ya dijo el presidente del Gobierno, vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado presentando el cuadro macro el día 23 de junio", ha dicho el vicepresidente en la Cámara Baja. En este cuadro el Gobierno fija las previsiones macroeconómicas y del Producto Interior Bruto (PIB) para los próximos tres años que sirven de base para la elaboración de los Presupuestos.

El anuncio de Cuerpo coincide con las reuniones que el Ejecutivo está manteniendo con los agentes sociales y los sectores más afectados por el impacto de la guerra de Irán para estudiar nuevas ayudas fiscales.

Una vez presentado el cuadro, el siguiente paso de la tramitación es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

Esa senda de déficit deberá ser votada en el Congreso y en el Senado, aunque en esta legislatura no se ha completado nunca el ciclo. Y ya después del verano se espera la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027.

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