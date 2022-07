Al menos cuatro asociaciones de víctimas del terrorismo no han acudido a la reunión convocada este jueves por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. La Fundación Víctimas del Terrorismo, COVITE, la Asociación 11M y la Fundación Fernando Buesa han declinado estar en la cita. Los populares organizaron el encuentro en las últimas 48 horas con motivo de la aprobación de la Ley Memoria Democrática.

Ante el resto de grupos que sí han acudido a la llamada de Feijóo, el líder popular ha reiterado su compromiso a derogar la ley de Memoria Democrática, argumentando que está pactada con EH Bildu, que no condena los asesinatos de ETA, y por considerarla revisionista. Se han sentado con Feijóo y con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, Dignidad y Justicia, la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT), entre otras.

Las víctimas le han pedido que inste a modificar el Código Penal y la ley penitenciaria para que la obtención de la semilibertad pase por una colaboración efectiva con jueces, fiscales o policías, además de pedir que se endurezca el castigo de los homenajes a presos de ETA o reforzar los recursos de la Fiscalía para investigar los más de 370 asesinatos sin resolver de la banda terrorista-. Tras el encuentro, la AVT ha expresado su preocupación por la ley de memoria, que a su juicio victimiza a los etarras y los pone al mismo nivel que las víctimas.

A esta reunión no ha tardado en responder el PSOE. El exlehendakari y dirigente socialista Patxi López ha acusado a Feijóo de "instrumentalizar y manipular" a las víctimas del terrorismo reuniéndose con algunas de ellas en el Congreso. López ha lanzado al PP el mensaje de que "no todo vale en política y hay líneas rojas que no se pueden cruzar para atacar al adversario. "Hoy Feijóo ha vuelto a instrumentalizar y manipular a algunas de las víctimas", ha insistido.

En esta línea, López ha considerado que lo histórico en este asunto ha sido el "basta ya" que muchas de las asociaciones que había convocado Feijóo le han dicho al negarse a participar en ese encuentro. Tras insistir en que el PP pretende enfrentar a las víctimas del terrorismo con las de la Guerra Civil y el franquismo, se ha preguntado por qué la actitud de este partido con las segundas y le ha acusado de irresponsabilidad por pretender revivir en el Congreso a ETA.