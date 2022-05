La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha presentado este lunes en Madrid el retrato de la expresidenta regional Esperanza Aguirre que pasará a formar parte de la colección de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Se trata de una obra realizada por el pintor Rafael Cidoncha y que ha costado nada más y nada menos que 14.000 euros -IVA a parte- a cargo de las arcas públicas madrileñas.

En la presentación también ha estado la propia Esperanza Aguirre, que ha calificado a Ayuso como "la mejor presidenta que ha tenido nunca la Comunidad de Madrid": "Hay muchos que le estarán agradecidos, porque gente que quiere verme colgada hay mucha".

La expresidenta ha asegurado que Cidoncha "es un gran retratista y un gran pintor" y ha aprovechado para lanzar varios agradecimientos: "A todos los que a lo largo de estos años en los que fui presidenta de la Comunidad de Madrid trabajaron conmigo, y a todos los que me votaron. Y a los que no me votaron y que muchas veces me dijeron cosas muy amables por la calle".

La presidenta Ayuso, en su turno de palabra, ha asegurado que "Madrid no sería el mismo sin los hospitales y carreteras que se construyeron con los gobiernos de Aguirre": "Su gestión se puede resumir en una palabra. Confianza".

En esta línea ha apuntado que "su legado trasciende los nueve años de su presidencia": "Tenemos que destacarlo en estos tiempos de desmemoria. El cuadro es obra de Rafael Cidoncha, que ha pintado a otras mujeres fuertes como Ana Pastor o Isabel Tocino y a personajes como Vargas Llosa".