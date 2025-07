Cronología del 'caso Montoro': de Aznar y el "déficit cero" a usar Hacienda con Rajoy para hacer leyes a su medida

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, está imputado en un caso que lo vincula con prácticas irregulares a través de su despacho, Equipo Económico. La investigación, que involucra a casi treinta personas, se inició tras el descubrimiento de un correo electrónico durante otra causa relacionada con la empresa Messer Ibérica de Gases S.A. Se acusa a Montoro de haber beneficiado a empresas gasísticas mediante reformas legislativas a cambio de pagos al despacho que fundó. Montoro, que ya no es miembro del PP, siempre defendió su dedicación exclusiva a la política, aunque ahora enfrenta serias acusaciones.

Hay que retroceder al año 2000 para esa 'primera vez' de Cristóbal Montoro en el Gobierno. En el ministerio de Hacienda. En esa segunda etapa de José María Aznar en el Palacio de la Moncloa. Fue entonces cuando daba esos discursos sobre el "déficit cero". Sobre eso que para él era una "obligación". Ahora, 25 años después, está imputado en un caso que le vincula a él, a varios miembros de dicha cartera y a ese despacho que fundó y que llamó Equipo Económico.

Algo que sucedió en 2006, dos años más tarde después de que el PSOE ganase las elecciones en marzo de 2004. Ahí, en dicho lugar, estuvo con varios de sus más próximos cuando era ministro. En 2011, de nuevo al Ejecutivo de la mano de Mariano Rajoy.

Ocupó la misma cartera que con Aznar, en un periodo marcado por sus discursos sobre austeridad y recortes. Sobre abrocharse el cinturón. "No hay dinero", decía Montoro mientras, supuestamente, legislaba para que algunas empresas pagasen menos impuestos a cambio de pagos al despacho que él mismo había fundado.

A donde tenía a gente de máxima confianza, como Ricardo Martínez o Manuel de Vicente. Donde las empresas sabían que ir allí era tener abiertas las puertas del ministerio de Hacienda.

En ese sentido, las empresas habrían llegado a pagar hasta 1,5 millones de euros al despacho que Cristóbal Montoro fundó y donde había varias personas vinculadas a Gobiernos del PP.

Un "hallazgo casual"

El procedimiento contra Montoro, y contra casi una treintena de presuntos implicados, arranca "como consecuencia del hallazgo casual de un correo electrónico" en el marco de otra causa que investigaba a la empresa Messer Ibérica de Gases S.A., la cual pertenecía Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

Un grupo de empresas que, cuando no lograban que las normas las beneficiasen, lo forzaban todo a través de Equipo Económico. "Siempre he entendido que mi dedicación debía ser completa. Y completa significa dedicado a ello. No se debía ocupar un escaño compatibilizándolo con nada", dijo Montoro en 2015.

Ahora ya no es miembro del PP. Porque se ha dado de baja, después de que el juez le haya imputado por beneficiarse a través de Equipo Económico a empresas gasísticas con reformas legislativas.

Una imputación que se conocía tras siete años en los que las actuaciones han estado bajo secreto, y ante la que Génova ha echado balones fuera.